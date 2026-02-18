「全粒粉ペンネじゃなくなってるー！」サイゼのグランドメニューが改定《2月18日から》

ファミリーレストランの「サイゼリヤ」は、春に向けて2026年2月18日にグランドメニューの改定を実施しました。

新しいメニュー表は、サラダやスープの掲載位置を工夫しています。また、ドリンクバーの種類が増えています。

新しいレモネードが登場

サイゼリヤは、野菜を摂れるメニューを揃えています。そこで、新しいメニュー表にはサラダ・スープのページに野菜料理をまとめて掲載することで、野菜料理の選びやすさを高めたといいます。

メイン料理にあと1品足したい時の参考にしたいですね。

また、ドリンクバーのラインアップに、新たに「ミニッツメイドゼロシュガーレモネード」が登場しました。豊かな味わいとすっきりとした後味が特徴です。

記者が以前のメニューと見比べたところ、ほかに増えた料理や販売終了となった料理はなさそうです。

ただ、「ペンネアラビアータ」（430円）に関しては、旧メニュー表にあった「全粒粉」の記載がなくなっています。

・旧メニュー表

・新メニュー表

SNSでは「全粒粉ペンネじゃなくなってるー！」「小エビのカクテル生存で神」「いつも食べてる品の値段がそのままで良かった......」といった声が寄せられています。

