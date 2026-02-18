「グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ」オールインクルーシブで楽しむ大人女子旅

目の前に広がる、淡路島の壮大な自然、大鳴門橋・鳴門海峡を見渡す絶景のパノラマ、ゆるやかな時の流れを満喫できる「グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ」。宿泊料金に夕食、朝食、ラウンジでのドリンクやおつまみ、温泉やアクティビティなどが含まれている、オールインクルーシブで楽しむホテルステイをご紹介します。

グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ

神戸からバスや車で約 1 時間で到着。プールサイドからの高台からは、青い海と緑の島影が織りなす絶景が広がり、夏にはプールサイドで日光浴が似合う真っ白なリゾートホテル。

ラウンジでカフェタイム

チェックインすぐ 15:00～ラウンジでカフェタイム、ソフトドリンク・ビール・ワインなどのアルコール類が、おつまみ・お菓子類といただけます。昼飲み～カフェタイムなど、自由にお過ごしいただけます。

美しい島々の景観

5 階フロアに降りると、すぐ目の前に広がる海の景観。美しい島々の眺めは気持ちも癒されます。

スーペリアツインオーシャンビュー

35 ㎡のゆったりとしたゲストルームは、まるで海の世界に飛び込んだような雰囲気。開放感溢れる窓からは、大鳴門橋・鳴門海峡のパノラマ、朝と夜で変化する景色を独り占めする素晴らしい景観。

温泉大浴場・露天温泉岩風呂

温泉大浴場・露天温泉岩風呂に浸かりながら、開放感溢れる窓辺の四季折々の自然豊かな景色を眺め、リラックスタイム。

温泉ラウンジ

湯上がりには、「温泉ラウンジ」。15-24 時にはビネガードリンク、20-22 時には酒の提供もあり、落ち着いた空間にてひと休みして寛ぎのひととき。(午前中のドリンクの提供はございません。)

KOHAKU テラス

夕暮れ時のみオープンする、「KOHAKU テラス」。開放感溢れるテラスから、海の絶景と沈みゆく夕陽を望む光景は幻想的。この瞬間だけ楽しめる素晴らしい景色を撮影しました。(この日はお天気の関係でやや雲がかかっておりましたがすごく綺麗でした。)

夕食はビュッフェレストラン

夕食はビュッフェレストランにて、 12～2月限定 「淡路島の 3 年とらふぐてっちり付きのオールインクルーシブプラン」。淡路島 33年とらふぐのてっちりとビュッフェ、フリーフローのドリンクを堪能。(～2026年2月28日（土）まで)

ドリンクはフリーフロー

ドリンクもフリーフロー。ビールやワインなどアルコール類、ソフトドリンクも全て飲み放題です。

ビュッフェスタイルのお料理

この日のお刺身は、 鯛・鮪・タコ・ねぎとろが並んでおりました。 厚切りにカットされたお刺身は、 このままいただくも良し、海鮮丼にしても良し、 好きなネタを好きなだけいただけます。

淡路牛オニオンバーガー

ライブキッチンでは、ジューシーな肉の旨みと玉ねぎの甘さがたまらない「淡路牛オニオンバーガー」。ソースは自身のアレンジで仕上げます。

「福良」にて 3 年間丹精込めて育て上げられた、淡路島のブランド食材「淡路島 3 年とらふぐ」を、贅沢にてっちりでいただきます。

ぷりっとした食感と上品な旨みが口一杯に広がり、思わず笑みが溢れます。(淡路島の 3 年とらふぐてっちり付きのオールインクルーシブプランにて提供)

お料理は全てビュッフェスタイルなので、好きなお料理を自分好みに盛り付けるのも醍醐味！淡路島の食材を使用したお料理に和洋と世界のお料理も全て食べ放題です。

スイーツも本格的、絞りたてを提供する「モンブラン」に「シュークリーム」は、クリームをその場で入れたてなので生地はカリッと食感。

スイーツビュッフェも顔負けなラインナップ。ドーナツやケーキ、ソフトクリームなど可愛く盛り付けるとお写真映えもバッチリです。

チェックインからディナータイムに温泉など、アクティビティ満載な、オールインクルーシブのホテル「グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ」で過ごす一日。

次の記事では夜のお楽しみのラウンジ、夜のアクティビティからお目覚めの朝を紹介します。

グランドメルキュール淡路島リゾート&スパ

兵庫県南あわじ市福良丙 317 番地

TEL0799-52-3011

予約専用 TEL03-6830-3932

予約方法：公式ホームページ・お電話にて予約