¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢ÂçË½¤ì¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¤Ëº¤ÏÇ¡ª¤·¤«¤·¡Ä¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ê¤Ê¤º¤±¤Æ¡Ö¿µ¸ã¡ª¡×Ï¢È¯

ËÜÆü2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦È¢º¬¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬ÊÌ¡¹¤Î¥ë¡¼¥È¤ò½ä¤Ã¤ÆÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÈ¢º¬´°Á´À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÀÐ¾ö¤¬»Ä¤êµÞ¸ûÇÛ¤âÂ¿¤¤¡Öµì³¹Æ»¥ë¡¼¥È¡×¤òÎ¹¤¹¤ë¥¿¥«¥È¥·¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬Èë¶¥°¥ë¥áÃµ¤·Î¹½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÌøÂô¿µ¸ã¡£
¤½¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÆñ½ê¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë»³¾å¤ê¤Î¡Ö5¶è¥ë¡¼¥È¡×¤ò¤¿¤É¤ë¥µ¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤âÀ©¤·ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò»°Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡¢¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¤È¤È¤â¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¥¿¥«¥È¥·¥Á¡¼¥à¤È¥µ¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¡¢È¢º¬¸ÞÂç¥°¥ë¥á¡Ö¥¢¥¸¡×¡Ö¤¦¤Ê¤®¡×¡Ö¼«Á³½ò¡×¡ÖÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡×¡ÖÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡×¤òÃµ¤¹¡£
2¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤³¤Î5¤Ä¤Î¥°¥ë¥á¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¤É¤Î¥°¥ë¥á¤òÃµ¤¹¤Î¤«ºîÀï²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥ë¡¼¥È¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¸ÞÂç¥°¥ë¥á¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢¡Àä¹¥Ä´¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¤¬¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤òËÝÏ®¡ª
¥¿¥«¥È¥·¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸¶´ÆÆÄÍÊ¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤·Î¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Î´ÆÆÄ¡É¤òËÝÏ®¤¹¤ëÂ¸ºß¤¬¡£
Î¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁá¡¹¤ËÌøÂô¤¬¥Ü¥±¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈô¤Ð¤·Â³¤±¡¢¡È¤¢¤Î´ÆÆÄ¡É¤ÏÂçº¤ÏÇ¡£
¤·¤«¤â¡¢µì³¹Æ»¥ë¡¼¥È¤ÏÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë²á¹ó¤µ¤Ç¡¢Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀÐ¾ö¤¬Â³¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ÏÄ¶²á¹ó¤Ê³¬ÃÊ¤¬°ìÆ±¤ò½±¤¤¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¨!? ¥Þ¥¸¤Ç»³¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²á¹ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
½ª»ÏÂçÁû¤®¤ÇÎ¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¿¥«¥È¥·¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢Î¹¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡È¤¢¤Î´ÆÆÄ¡É¤ÏÂçË½¤ì¤ÎÌøÂô¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Ê¹¤¹þ¤ß¤ä»£±Æ¸ò¾Ä¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¿µ¸ã¡ª¡×¤È»ØÌ¾¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌøÂô¤â¡Ö´ÆÆÄ¤ËÍê¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Í¡ª¡×¤È²÷Âú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬ÌøÂô¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¡Ä¡©
¢¡¡ÈÆæ¤ÎÅ·¶õ¿À¼Ò¡É¤Ç´ê¤¤¶ú¤òÊôÇ¼¤¹¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¡ª
¤½¤ó¤Ê¥¿¥«¥È¥·¥Á¡¼¥à¡õ¥µ¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬º£²óÌÜ»Ø¤¹¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö»³Äº¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡ÈÆæ¤ÎÅ·¶õ¿À¼Ò¡É¡×¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö´ê¤¤¶ú¡×¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÎ¹¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¥µ¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬¥´¡¼¥ë¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢Àè¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥«¥È¥·¥Á¡¼¥à¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«Á´°÷¤ÇÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£
¥µ¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÏÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥«¥È¥·¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤Ã¤Æ·üÌ¿¤ËÁö¤ë¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÆæ¤ÎÅ·¶õ¿À¼Ò¡É¤ËÌµ»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©