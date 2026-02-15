東京・九品仏に本店を構える「Comme’N TOKYO（コムン トウキョウ）」は、麻布台ヒルズ店とともに連日行列が絶えない、日本発のベーカリーショップ。

定番の食卓パンから惣菜パン、独創的な創作パンまで、100種類以上の豊富なラインナップで、毎日、選ぶ楽しさにあふれています♡ 今回はそんな、焼きたての香りとともに新しい味との出会いを楽しめる“大人のためのベーカリー空間”をご紹介します。

素材の魅力と自由な発想が生む、大人のためのパン時間

出典: 美人百花.com

九品仏駅から徒歩1分、自由が丘からも徒歩10分ほどの便利な立地にある「Comme’N TOKYO」本店。朝7時からオープンしており、仕事前やお出かけ前に立ち寄れるのも魅力です。

Comme’Nのパンづくりの特徴は、15種類以上の生地を使い分けるところ。日本人の口に合う高加水生地と製法にこだわり、積み重ねてきた技術と哲学を反映したオンリーワンのパンを毎日焼き上げています。

出典: 美人百花.com

シンプルなパンから珍しい具材を使ったものまで、常時60種類以上のパンがずらり。季節に合わせた限定パンも毎月登場し、訪れるたびに新しい美味しさに出会えるのも魅力のひとつ。ほかのベーカリーではなかなか見かけない、意外性のある組み合わせのパンも多く、思わず目移りしてしまいます。

そして何より新鮮なのが、Comme’Nならではの接客スタイル。好みの味を伝えると、まるでコンシェルジュのように、店員さんが“オンリーワン”のおすすめパンを選んでくれるんです♡

出典: 美人百花.com

出典: 美人百花.com

この日、まず選んだのは本店で人気ナンバーワンの「生ハムとカマンベール」。北海道産バターをたっぷり塗り、スペイン産の生ハムとフランス産のカマンベールを贅沢にサンドした一品（※記載時点の情報です）。パンの生地は、ハードかソフトかを選べるのもうれしいポイントです。

出典: 美人百花.com

次に目に入ったのは、「桜と日本酒」。桜あんに桜の葉、さらに日本酒を使った、ここでしか味わえないオリジナルパン。歯切れのよさともっちり感を併せ持つ、独特の食感が印象的です。ひと口頬張ると、桜の風味と香りがふわりと広がり、ほどよい甘さともっちりとした口当たりが心地よく残ります。

このほかにも、生地が日替わりで変わるクリームパンや、群馬県産の小麦粉と玄米粉を使った「Gバゲット」、生地に紅生姜と青のりを練り込んだ焼きそばパンなど、個性豊かなパンがずらり。定番から遊び心あふれる一品まで、思わず何度も足を運びたくなるラインナップが揃っていました。

本店から徒歩約5分！コーヒーと焼きたてのベーカリーを楽しめるComme’N STAND

出典: 美人百花.com

Comme’N TOKYOを訪れたら、ぜひ足を運んでほしいのが、本店から徒歩5分の場所にある「Comme’N STAND（コムン スタンド）」。

ここでは、本店で購入したパンの持ち込みが可能。2階に設置されたオーブントースターでリベイクすれば、焼きたての美味しさを楽しむことができます。

出典: 美人百花.com

この日は、ウィンターシーズン限定のドリンク「プラナチャイ」をチョイス。スパイスの香り豊かなプラナチャイに、コクとまろやかさが特徴の豆乳・ボンソイを合わせたあったかドリンクです。香ばしくクリーミーな味わいで、寒い季節にぴったりの一杯でした。

出典: 美人百花.com

焼きたてのパンと季節限定のドリンクで、ちょっと贅沢なひとときを楽しめるComme’N STAND。休日のカフェタイムや友人とのおしゃべりに、ぜひ立ち寄りたいスポットです。

一度訪れれば、その人気の理由がすぐにわかるComme’N。本店、麻布台ともに今後もますます注目されそうです。