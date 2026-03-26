『寒暖差問題』コレで解決！【studio CLIP】40・50代が持っておきたい「優秀ブルゾン」

昼間は暑いのに、朝晩はひんやり。屋内の冷房が強めに効いていることも……。そんな寒暖差のある季節は、服装に悩みがち。そこでおすすめなのが【studio CLIP（スタディオクリップ）】のブルゾン。さっと羽織りやすい軽やかなリネン素材に加え、カジュアルさと上品さのバランスが40・50代にもぴったり。今から晩夏まで頼りになりそうなリネンブルゾンを、おしゃれスタッフさんのお手本コーデとともに紹介します。

上品なブルゾンで黒でも軽やかに

【studio CLIP】「フリルブラウスブルゾン」\7,491（税込）

ふんわりとしたバルーンスリーブが特徴的なブルゾンは、甘さがありながらシックにまとまるのが魅力。リネン100%素材の涼しげな風合いで、黒でも重たく見えにくいのも夏のスタイリングに嬉しいポイントです。黒の視覚効果で、ゆったりパンツのリラックス感のある着こなしもすっきり見えしそう。

短丈でボリュームパンツとも好相性

ショート丈のブルゾンは、ボリュームたっぷりなボトムスを合わせてもバランスよく仕上がります。バルーンスリーブでも上半身をコンパクトに見せられて、メリハリのある印象に。襟元のミニフリルがさりげないアクセントになり、シンプルなモノトーンコーデに華やかさを添えています。

ブラウス感覚で上品に着こなす

このブルゾンは、前を閉じてブラウスのように着るのもおすすめ。明るいグレージュなら、モノトーンコーデにナチュラルでやさしい雰囲気をプラスできます。襟元のフリルとふんわり袖が顔まわりを華やかに見せてくれるので、小物までブラックにまとめたコーデも軽やかに。

甘めチュニックにさらっと重ねて

チュニック丈の白トップスに同系色のブルゾンを重ねた、軽やかなレイヤードコーデ。リネンならではのナチュラルな風合いが、甘めのトップスになじみ、大人可愛い着こなしに導いてくれています。短丈ブルゾンが腰の位置を高く見せてくれるので、チュニック合わせでもスタイルアップが狙えます。

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writer：なかしま たま

学生時代からセレクトショップなどで、接客販売を経験したのち、コピーライター業へ。それらの経験を融合して現在は、ファッションライティングを行う。トレンドや市場データを分析しながら、分かりやすくファッション情報をまとめる執筆を得意とする。