「育ちの悪さ」は家の豊かさではない。日常のささいな言動に表れる“本質”とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【真理】育ちの悪さはここに出る！礼がなく周囲を不快にするの特徴7選」と題した動画を公開。一般的に誤解されがちな「育ちの悪さ」について、その本質を解説した。
動画の冒頭でRyota氏は、「育ちの良さ」は「別に家が豊かとか、そういう話ではなくて」と前置きし、社会生活における正しい「しつけ」を学んできたかどうかであると定義。育ちの悪さが周囲に迷惑をかける行動にどう繋がるのか、具体的な特徴を挙げて説明した。
氏が最初に挙げた特徴は、「自分と他人を置き換えることができない」という点だ。人は成長するにつれて精神年齢が上がり、自分の行動が他者やコミュニティに与える影響を考えられるようになる。しかし、この視点が欠けていると、他人の立場を想像できず、自己中心的な振る舞いにつながるという。Ryota氏は「本来、主に親から学びがあるんですよ」と述べ、家庭環境での学びの重要性を指摘した。
次に挙げられたのが「品とか礼儀のなさ」だ。これは単なるマナー違反にとどまらず、根本的に「相手に対する迷惑」や「その場にふさわしい言動」を考えられるかどうかの問題であると解説。例えば、電車内で足を広げすぎる、傘を他人に向けながら歩くといった行動は、他者への配慮が欠けていることの表れだと語った。
さらに氏は、「本当にやってちゃダメなことがわからない」「人やモノの扱いが雑」「誰にも見られていない時の言動」など、計7つの特徴を解説。これらの行動の根底には、幼少期に正しいルールや他者への尊敬を教えられてこなかったことがあると分析した。
最後にRyota氏は、育ちの悪さとは「何を教えられてきたか」という後天的な問題であると結論付けた。つまり、大人になってからでも、意識して学ぶことで振る舞いを改善していくことは可能だということだ。この解説は、自身の行動を振り返り、より良い人間関係を築くためのヒントを与えてくれるだろう。
動画の冒頭でRyota氏は、「育ちの良さ」は「別に家が豊かとか、そういう話ではなくて」と前置きし、社会生活における正しい「しつけ」を学んできたかどうかであると定義。育ちの悪さが周囲に迷惑をかける行動にどう繋がるのか、具体的な特徴を挙げて説明した。
氏が最初に挙げた特徴は、「自分と他人を置き換えることができない」という点だ。人は成長するにつれて精神年齢が上がり、自分の行動が他者やコミュニティに与える影響を考えられるようになる。しかし、この視点が欠けていると、他人の立場を想像できず、自己中心的な振る舞いにつながるという。Ryota氏は「本来、主に親から学びがあるんですよ」と述べ、家庭環境での学びの重要性を指摘した。
次に挙げられたのが「品とか礼儀のなさ」だ。これは単なるマナー違反にとどまらず、根本的に「相手に対する迷惑」や「その場にふさわしい言動」を考えられるかどうかの問題であると解説。例えば、電車内で足を広げすぎる、傘を他人に向けながら歩くといった行動は、他者への配慮が欠けていることの表れだと語った。
さらに氏は、「本当にやってちゃダメなことがわからない」「人やモノの扱いが雑」「誰にも見られていない時の言動」など、計7つの特徴を解説。これらの行動の根底には、幼少期に正しいルールや他者への尊敬を教えられてこなかったことがあると分析した。
最後にRyota氏は、育ちの悪さとは「何を教えられてきたか」という後天的な問題であると結論付けた。つまり、大人になってからでも、意識して学ぶことで振る舞いを改善していくことは可能だということだ。この解説は、自身の行動を振り返り、より良い人間関係を築くためのヒントを与えてくれるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
カウンセラーが断言「人に尽くすのはもう禁止」搾取されるだけの関係から抜け出すための思考法
「普通〇〇でしょ？」は支配のサインだった。人を見下す人が無意識に使う言葉の正体
「理解者は2人いればいい」カウンセラーが語る、人が怖いと感じてしまう本当の理由と心の守り方
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。