【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B2編～

2月2日から10日まで投票が行われたBリーグバレンタイン『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026』。10周年にあわせ、過去最大規模である10の賞が登場し、盛り上がりを見せました。

その中には、昨年大好評だった『スマイルまみれ賞』が今年も登場！ この賞は、カントリーマアム『チョコまみれ』など、数々の幸せスイーツを生み出すお菓子メーカー・不二家の皆さまのご協力のもと誕生した賞です。

受賞の基準は『幸せスイーツがよく似合うスマイルが印象的な選手』であること。審査員は不二家の皆さまが、今年も務めてくださいます。



SNSでは、『スマイルまみれ賞』を狙ったエントリー選手たちからのPRコンテンツが続々と登場！その一部をご紹介いたします！

青森ワッツ

山形ワイヴァンズ

福島ファイヤーボンズ

横浜エクセレンス

ベルテックス静岡

神戸ストークス

バンビシャス奈良

🍫



｡.｡:+* ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ *+

B.LEAGUE モテ男 NO.1決定戦！

坂口竜也選手に清き一票を！

｡.｡:+* ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ *+



📢✨本日も投票をお願いします♪

～ #坂口竜也、チェキ散歩。～



スマイルまみれ賞もお忘れなく！… pic.twitter.com/AZMjdfgZ4Z - バンビシャス奈良 (@bambitiousnara) February 5, 2026

愛媛オレンジバイキングス

ライジングゼファー福岡

熊本ヴォルターズ

鹿児島レブナイズ

「スマイルまみれ賞」をはじめ、すべての結果発表は2月14日のバレンタインデーに行われる予定です。果たして、どのような結果になるのか…。お楽しみに！