【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B2編～
2月2日から10日まで投票が行われたBリーグバレンタイン『B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026』。10周年にあわせ、過去最大規模である10の賞が登場し、盛り上がりを見せました。
その中には、昨年大好評だった『スマイルまみれ賞』が今年も登場！ この賞は、カントリーマアム『チョコまみれ』など、数々の幸せスイーツを生み出すお菓子メーカー・不二家の皆さまのご協力のもと誕生した賞です。
⋱✨ 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞𝙜𝙣✨⋰- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) February 2, 2026
😊推しのスマイルまみれキャンペーン😊
不二家「#スマイルまみれ賞」に推薦したい選手を、SNSに投稿して教えてください📢あなたの推薦が審査の参考になります👀
▼参加方法詳細はこちらをご確認ください🍫https://t.co/dOf17OuV53#Bリーグバレンタイン pic.twitter.com/5AvsWdZvrJ
受賞の基準は『幸せスイーツがよく似合うスマイルが印象的な選手』であること。審査員は不二家の皆さまが、今年も務めてくださいます。
SNSでは、『スマイルまみれ賞』を狙ったエントリー選手たちからのPRコンテンツが続々と登場！その一部をご紹介いたします！
青森ワッツ
／#スマイルまみれ賞 ☺️✨- 青森ワッツ (@aomori_wats) February 6, 2026
＼
不二家さまからいただいた #チョコまみれ #チビまみれ を腕いっぱいに抱えたユウヤ🍫
【参加方法】
1️⃣B.LEAGUE公式（@B_LEAGUE）と不二家公式（@fujiya_jp）をフォロー✅
2️⃣「#スマイルまみれ賞 #大髙祐哉 」つけて、Xに投稿📮
ぜひユウヤへ推薦をお願いします🤲… pic.twitter.com/q8L5bHVPsZ
山形ワイヴァンズ
／- パスラボ山形ワイヴァンズ【公式】 (@wyverns_y) February 4, 2026
B.LEAGUE モテ男No.1 決定戦 2026💘
＼
毎日投票が可能です🗳️
今日も #ノア・ウォーターマン 選手に投票よろしくお願いします！！
また、今シーズンも #不二家 様とのコラボで、 #スマイルまみれ賞 があります！#チョコまみれ #チビまみれ について、#陳岡燈生 選手、#佐藤巧… pic.twitter.com/TvGzJ0Qs5w
福島ファイヤーボンズ
◤ #Bリーグバレンタイン ◢- 福島ファイヤーボンズ【公式】 (@firebonds) February 4, 2026
今年も #不二家 様とのコラボ企画「#スマイルまみれ賞」 が開催中📢🍫✨
ツカサのスマイルをSNSにたくさん投稿して、不二家様に全力アピールしちゃいましょう📸
公式からは笑顔が少し“あざと目”なツカサをお届け‼️
試合中とのギャップがたまらないですよね？😏💜… pic.twitter.com/ECG5gWlXaw
横浜エクセレンス
笑顔が一番素敵な選手に不二家さんから贈られる #スマイルまみれ賞 も開催中🍫💚- 横浜エクセレンス (@yokohamaex_) February 3, 2026
皆様の投稿をお待ちしております🎵
そして #上良潤起 (@uera0826 )への本日の投票もよろしくお願いします🙇
スマイルまみれ賞⬇️https://t.co/CvTHSmPkK6
【参加方法】… https://t.co/aUkLtA2why pic.twitter.com/9jIqi9VbQ7
ベルテックス静岡
#スマイルまみれ賞🌻🌻- ベルテックス静岡【公式】 (@VELTEX_SHIZUOKA) February 2, 2026
まさに！りんのための賞……‼️✨
．
なんとこちらは #不二家 さまの取り組みで "笑顔が1番素敵な選手に" 送られる賞なんだそう。
．
これは参戦しないわけにいかない……！！
．
不二家の皆さんにりんのひまわりスマイルをお届けすべく【 #スマイルまみれ賞 #林翔太郎… https://t.co/jHwg0cwwzL pic.twitter.com/5uFPopTPuy
神戸ストークス
ふとした瞬間の笑顔が、反則級。#スマイルまみれ賞 参戦🍫- 神戸ストークス公式 (@STORKS_OFFICIAL) February 6, 2026
#24 #中島三千哉
#Bリーグバレンタイン#PR#チョコまみれ#チビまみれ pic.twitter.com/RV8OKlZ0p3
バンビシャス奈良
🍫- バンビシャス奈良 (@bambitiousnara) February 5, 2026
｡.｡:+* ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ *+
B.LEAGUE モテ男 NO.1決定戦！
坂口竜也選手に清き一票を！
｡.｡:+* ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ +:｡.｡.｡:+ ﾟ ゜ﾟ *+
📢✨本日も投票をお願いします♪
～ #坂口竜也、チェキ散歩。～
スマイルまみれ賞もお忘れなく！… pic.twitter.com/AZMjdfgZ4Z
愛媛オレンジバイキングス
♥️Bリーグバレンタイン2026♥️- 愛媛オレンジバイキングス (@orangevikings) February 7, 2026
武内理貴選手を #スマイルまみれ賞 に推薦しよう‼️✨
🔶参加方法🔶
①武内選手の素敵な写真とともに
「#スマイルまみれ賞 #武内理貴」をつけて、Xに投稿🍊
②B.LEAGUE公式（@B_LEAGUE）と 不二家公式（@fujiya_jp）をフォロー✨
🔻詳細はこちら… pic.twitter.com/h6iyJ0XmuN
ライジングゼファー福岡
□─ ─ ─ ─ ─ ─ ─- ライジングゼファーフクオカ (@rz_fukuoka) February 10, 2026
🍫スマイルまみれ賞😊
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─□
＼ 滑り込みエントリー！！！🙇♀️ ／
「パブロまみれ」😂💙#チョコまみれ を持つパブロ選手でいっぱいにしてみました！🍫
チョコまみれになりきる（？）
パブロ選手の魅力を、不二家さまに届けましょう～！🍫✨… https://t.co/EFoTrWUd2n pic.twitter.com/l8PupHjxGx
熊本ヴォルターズ
しょーたのために準備されたかのような #スマイルまみれ賞🍫😄- 熊本ヴォルターズ (@K_VOLTERS) February 7, 2026
選ばれたいなぁ。。。
今日も #笑顔のエース #山本翔太 選手に投票をお願いします💖
投票🔽https://t.co/FpFe11ZuYR#熊本ヴォルターズ#Bリーグバレンタイン#スマイルまみれ賞#PR#チョコまみれ#チビまみれ pic.twitter.com/8U4V6ZknXE
鹿児島レブナイズ
#スマイルまみれ賞 へ #5佐藤星来 選手(@serasato_5 )の推薦お願いします🙏💘- 鹿児島レブナイズ (@kg_rebnise) February 6, 2026
📮投票方法
①B.LEAGUE公式（@B_LEAGUE）と不二家公式（@fujiya_jp）をフォロー✍
② #スマイルまみれ賞 #佐藤星来
を付けて投票#Bリーグバレンタイン 5日目🍫
本日の投票はこちらから💁
🔗https://t.co/BIWGzCyEod… https://t.co/O0dEeiGAjt pic.twitter.com/rs17MDsP78
「スマイルまみれ賞」をはじめ、すべての結果発表は2月14日のバレンタインデーに行われる予定です。果たして、どのような結果になるのか…。お楽しみに！
関連記事 【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B1編～ 【Bリーグバレンタイン2026】狙うは『スマイルまみれ賞』！エントリー選手たちのPRまとめ ～B3編～