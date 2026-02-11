この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【過緊張】人が怖くて心が重い…。対人不安の心理と対処法3選」と題した動画を公開。「人が怖い」と感じる対人不安の背景にある心理を解説し、その恐怖を和らげるための具体的な対処法を紹介した。



Ryota氏はまず、人が怖いと感じる心理的な原因として4つの点を挙げる。1つ目は「今の自分以上に好かれたい」という承認欲求だ。背伸びをして自分を良く見せようとすることで、「本当の自分がバレたらどうしよう」という恐怖が生まれると氏は指摘する。2つ目は「人に認められたいけど敵意がある」という相反する感情の葛藤だ。これは「アクセルとブレーキを同時に踏んでいる」ような状態で、精神的に大きく消耗する原因になるという。



3つ目は「今の自分が許せない」という自己肯定感の低さだ。自己否定感が強いと、「自分はダメだから嫌われて当然だ」と思い込みやすくなる。しかし、その本心では人から認められたいという欲求も抱えているため、矛盾が生じて苦しくなると説明した。4つ目は、人間が社会的な動物であることに起因する「孤立と追放への恐怖」だ。集団から排除されることは生存の危機に直結するため、本能的に強い恐怖を感じる仕組みになっているという。



これらの心理を踏まえ、Ryota氏は3つの対処法を提案する。1つ目は「他人の関わらない楽しみを持つ」ことだ。自分一人でも楽しめる時間を持つことで、他人からの評価に依存しない心の安定を築くことができる。「嫌われても大丈夫」と思える心の土台作りが重要だと氏は語る。



2つ目は「苦手・嫌いなタイプを明確にする」ことだ。すべての人に好かれようとするのではなく、自分とは合わない人を無理に受け入れる必要はないと割り切ることで、人間関係の負担を大幅に減らせるという。3つ目は「人から嫌われたときの影響を知る」ことだ。実際に特定の人から嫌われたとしても、自分の生活全体が脅かされるわけではないという事実を客観的に認識することが、過剰な不安を和らげる鍵になると述べた。



「人が怖い」という感情は、誰にでもある自然なものだ。その根本にある心理を理解し、自分に合った対処法を試すことで、対人関係のストレスは軽減できるだろう。まずは自分一人で楽しめることを見つけることから、試してみてはいかがだろうか。