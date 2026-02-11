¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¡ª¡×ºàÎÁ3¤Ä¤Ê¤Î¤ËÄ¶¹â¸«¤¨¡ª´ÊÃ±¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¥·¥Ô
´ÊÃ±¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÀ¸¥Á¥ç¥³¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
´ÊÃ±¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î¥«¥í¥ê¡¼98kcal¡¿1¸Ä
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡ªºàÎÁ3¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÀ¸¥Á¥ç¥³
º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥Ç¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼êºî¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹â¸«¤¨¤¹¤ë¼ê´Ö¤Ê¤·µ»½Ñ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¡ªºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥À¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«Í³¼«ºß¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
´ÊÃ±¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÀ¸¥Á¥ç¥³¤ÎºàÎÁ¡Ê16¸ÄÊ¬¡Ë
¤ª¹¥¤ß¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡200g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡100ml
¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡100g
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥À¥¤¥¹¡¡Å¬ÎÌ
´ÊÃ±¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÀ¸¥Á¥ç¥³¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ÂÑÇ®À¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·¤Æº®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò1¡Á2²ó·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÙ¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤È ÊÐ¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢30ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤·¤Æº®¤¼¤ë¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¶ÑÅù¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ê¿¤é¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¡¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ÆÉ½ÌÌ¤ò¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤é¤·¡¢É½ÌÌ¤Ë¤â¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç1¡Á2»þ´ÖÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¹Å¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÊñÃú¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢³ä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊñÃú¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Îä¤ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Îä¤ä¤·²á¤®¤¿»þ¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤«¤éÊñÃú¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡¢¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¾Ã¼¤ÊÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢½Ä4ÅùÊ¬¡¢²£4ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Î·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥Ã¥¡¼·¿¤Ê¤É¤Ç·¿È´¤¤·¤¿¤ê¡¢´Ý¤á¤ÆµåÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¡Ë
¤¡¡¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Äì¤ò60¡î¤Î¤ªÅò¤ÇÅòÀù¤·¤ÆÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¢¤Î¥«¥Ã¥È¤·¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¾è¤»¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÅò¤¬Îä¤á¤¿¤é¤¹¤°¤Ë²¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¦¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¡¡Ê¿¤é¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥À¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë ¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë»È¤¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¡¦¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¿§¡¹¤ÊÉ÷Ì£¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¦¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¡¢Ãæ¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥Ê¥Ã¥Ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤ÇÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹