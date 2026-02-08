工事規制に突入事故が増加傾向に

NEXCO東日本は2026年1月21日、公式SNSを更新し、高速道路の交通規制中に多発している事故への注意を呼びかけました。投稿には、事故の衝撃的な瞬間を捉えた動画が添えられています。

公開された動画は、高速道路の本線、3車線のうち最も右側の追越車線で工事のために停車している作業車両後方のドライブレコーダー映像です。画面には雨粒がつき、ワイパーが作動していることから天候は雨で、路面が濡れている様子が確認できます。作業員が誘導棒を振り、規制を知らせる矢印板が設置されていますが、本線の交通は比較的スムーズに流れています。

【動画】「ええぇぇ…」 これがトラック「ノーブレーキ激突事故」発生の瞬間です

しかし、映像が始まって5秒ほどで事態は急変します。規制されているはずの追越車線の奥から、ライトを点灯した1台のクルマがまっすぐこちらへ向かってくるのです。

そのクルマは速度を落とすことなく近づき、異変に気づいた作業員が危険を知らせるために誘導棒の振りを強めても止まりません。作業員から約20m手前のコーンをなぎ倒したところで、そのクルマが中型トラックであることが判明します。居眠り運転か、あるいはスマートフォン等の操作をしていたのか、よそ見をしていたにしてはあまりにも時間が長すぎます。

ブレーキを踏む気配は一切なく、トラックが目前に迫ったため、作業員は身の危険を感じて後ずさりし、中央分離帯へと身を翻しました。まさに人身事故一歩手前の状況で、作業員は衝突を免れます。もし接触していれば、骨折などの大ケガでは済まなかったでしょう。最終的に、トラックは減速しないまま工事車両に追突し、その激しい衝撃で視界が真っ白になり映像は途切れます。

そもそも、高速道路の工事規制は数km手前から複数の予告看板で告知され、本線上にある道路情報板にも表示が出ているのが通常です。現場手前も多くのコーンや発煙筒で車線が絞られているため、規制内に進入すること自体、通常の運転では考えにくい状況です。

NEXCO東日本によると、こうした工事規制区域内に車両が進入する事故は増加傾向にあります。2020年度には704件だった事故が、2021年度には1095件に増え、2024年度には1966件と、わずか数年で2倍以上に達しました。これらの事故の中には、作業員がはねられて命を落とす痛ましい死亡事故も発生しています。

NEXCO東日本は、投稿動画に「！ 規制中の事故が多発しています！ 車線変更はお早めに！」と、黄色地に赤色の字幕という異例の強い表現で警告を表示しました。さらに、「高速道路で走行中の車両が、規制中の作業現場の作業員に衝突し、作業員が命を落とす事故が発生しています。規制箇所では、標識や看板の案内に従い、余裕を持った進路変更や十分な車間距離の確保など、安全な走行をお願いします。」と警鐘を鳴らしています。

ドライバー一人ひとりが前方をよく確認し、規制の案内に従って早めに車線変更を行うという基本的な注意を払うことが、現場で働く人々の安全を守るために不可欠です。

この事故に対して、ネット上やSNSでは、これだけ看板やコーンがあるのに気づかないのは、スマホをいじっていたか寝ていたとしか思えない」「前を全く見ていないレベル」といった指摘や、近年のトラックに搭載されている自動ブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）を過信し、注意力が散漫になっているのではないかという分析も見られます。

また、間一髪で避けた作業員の姿に対し、一歩間違えれば死んでいた。作業員の方はトラウマになるレベル」「あんな場所で仕事をしてくれている人たちに感謝しかない」と、危険と隣り合わせで道路を維持している人々への敬意が表されています。

さらに、「コーンだけでは限界がある」「もっと物理的に車両を止める強固なバリケードが必要ではないか」といった、作業員の安全確保を強化する提案も散見されたほか、「これだけの不注意で突っ込むのは、凶器を持って走っているのと同じ」「即刻免許を取り消すべき」と事故の重大性から、違反者に対する厳しい処分を求める意見や、衝撃的な映像をあえて公開したNEXCOの姿勢に対して、「言葉で注意されるより、この動画を見た方が100倍意識が変わる」「教習所や更新講習で流すべき映像だ」と、抑止力としての効果を期待する声が上がっています。