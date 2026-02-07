リング上の激闘とは真逆の“自撮りショット”が注目を集めている。金髪美女レスラーの最新オフショットに、ファンから反響が相次いだ。

【画像】悪女レスラー、“全身黒タイツ”の特殊衣装

注目を集めているのはWWEスーパースターのリヴ・モーガン。リヴは日本時間1日にサウジアラビア・リヤドで開催された「ロイヤルランブル」で女子ロイヤルランブルを制し、レッスルマニアへの切符を掴んでいた。

リヴは試合後、自身の『X』で、全身ブラックのリングギア姿を複数枚投稿。「THE GREATEST ROYAL RUMBLE WINNER OF ALL TIME（史上最高のロイヤルランブル優勝者）」と挑発的なコメントを添え、強烈な存在感をアピール。

ファンからは「かわいすぎる」「黒ギア似合いすぎ」「雰囲気が映画女優」「優勝後の余裕が最高」といった声が続出。サウジの大舞台で結果を残した直後だからこそ、“勝者の自信”が詰まったショットとして受け止められたようだ。

2025年に負った肩の負傷で長期離脱していた時期もあり、今回の活躍は“完全復活”を印象づける一枚にも見える。三池崇史監督のハリウッドデビューとなる映画『Bad Lieutenant: Tokyo』にも出演が決定し、プロレス以外のフィールドでも名前が広がりつつあるリヴ。復帰から大舞台制覇、そして映画出演まで。リング内外で話題を更新し続けるリヴ・モーガンから目が離せない。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved