新NISAで「積立投資」を選んだ人は損してる？過去データが示す“一括投資”との残酷な格差
YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【衝撃】積立投資、実は損してる？一括投資の方が儲かるって本当？」を公開した。投資初心者の王道とされる「積立投資」よりも、実は「一括投資」の方がリターンが高くなるケースが多いというデータを提示し、その合理的な理由と実践的な活用法について解説している。
動画ではS&P500の過去データをもとに、積立投資と一括投資のパフォーマンスを比較検証した。松井証券の引用データによると、2005年から2014年の間で積立投資の方が有利だったのは2008年と2010年のみ。さらに2015年から2024年の期間でも、積立が上回ったのは3回にとどまり、大抵は一括投資をした方が高いリターンを得られていたことが示された。解説を務める小林亮平氏は、「右肩上がりが期待できる投資なら、早めの一括投資が合理的と言える」と、その背景にあるロジックを説明する。
実際に小林氏自身の新NISA口座でも、月30万円の積立投資を行っているが、仮に年初一括投資をしていた場合の方がパフォーマンスは高くなっていたという。「一括投資ならプラス35.4%だったが、積立ではプラス24.4%」と具体的な数字を挙げ、機会損失の事実を認めた。しかし、それでも小林氏は「精神的な余裕を持つために一括ではなく積立にしている」と語る。理論上の最適解が一括投資であっても、暴落時の心理的負担を軽減するには積立が有効だからだ。
動画の終盤では、初心者に対して「積立投資を選んで下落時に安く買うことで余裕を持つ」ことや、積立を継続しつつ暴落時に一括投資を検討する「ハイブリッド型」を推奨した。特に円高と株安が重なる局面は絶好の買い時になるとし、理論とメンタルのバランスを取った投資戦略の重要性を説いて締めくくった。
