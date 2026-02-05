吉野家の″超特盛″が100円引きに！新メニュー「スタミナ超特盛丼」も対象《19日まで》

全国の吉野家では、2026年2月5日から19日15時まで「超特盛祭」が開催中です（一部店舗を除く）。

店内でもテイクアウトでも100円引き

2月5日から19日15時までの期間中、各種牛丼、豚丼、牛カルビ丼、朝牛セットなどの超特盛サイズ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼・スタミナ超特盛丼が100円引きとなります。

また、スタミナ感と食べ応えを追求した「スタミナ超特盛丼」も対象です。

牛煮肉と、背脂を加えたスタミナソースの牛カルビ肉は食べ応え満点！ 別添の「にんにくマシマシ」だれをかけることでさらにパンチのある味わいを楽しむことができます。

「超特盛祭」期間中、店内飲食の場合は100円引きの1171円に、テイクアウトの場合は通常価格1248円が100円引きの1148円となります。

一部販売対象外の店舗があります。また、店舗によって価格が異なる場合があります。

「超特盛祭」について詳しくは特設サイト（https://www.yoshinoya.com/campaign/chotokumori_202602/）から確認できます。

※価格は税込です。

