「1着で4着分の使い道」スタイリストが買った「どこまでも着回せる」優秀ダウン

厳しい寒さをともに乗り切るダウン。そう多くは持てないからこそ、納得のいく１着を吟味したい。そこで判断基準となるのは、プロ目線による確かな口コミ。防寒性、見た目のよさ、着まわし力など。裏づけをもとに厳選された精鋭を公開！



Recommenderスタイリスト・船戸唯さん）
カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。



「たった1着でこんなにできる」群を抜く対応力

２通り３通りの着方が楽しめる１着で、広がるダウンスタイルの可能性。新しい服を買わずしてリフレッシュできるアイテムへの投資が「防寒とオシャレ」の両立を可能に。



KBF
「あらゆるテイストをこの１着で」

pattern_1
▼soutien collar

pattern_2
stand collar

pattern_3
with hood

pattern_4
color change

「えりをおろせばレトロなムード、立てればハンサム、付属のフードストールをつけてカジュアルに、色を変えて気分転換。印象チェンジが簡単にできる、類を見ないアレンジ力に脱帽！」（スタイリスト・船戸さん）　えりの先端にボタンがあり、えりの立ち上がりをよく。　ダウンジャケット／KBF（KBF ルミネエスト新宿店）



