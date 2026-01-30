【ドラゴンクエストVII Reimagined】 2月3日 アーリーアクセス開始 2月5日 発売予定 価格：8,778円～ CEROレーティング：B（12才以上対象）

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam/Windows）用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のアーリーアクセスを本日2月3日0時より開始する。なお、Steam版は2月4日2時に開始される予定。

本作は、2000年に発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」を、手作り感あふれる3DCGで再構築（Reimagined）したリメイク作品。「ドラゴンクエスト」シリーズおなじみのターン制コマンドバトルに加えて、バトルの要となる職業システムが搭載されている。主人公たちはさまざまな職業に就き、職業ごとの特徴的な呪文や特技で戦っていく。

今回のアーリーアクセスは、デジタルデラックス版に付属する特典「アーリーアクセス権」を使用して発売の48時間前から本編を遊べる。デジタルデラックス版は、PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Windows向けに用意されている。なお、パッケージ版の限定版には「アーリーアクセス権」は付属しない。

※画像はSteam版

