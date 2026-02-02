「なんと美しいママ」中川翔子、着物姿の家族行事SHOTに絶賛の声「めちゃくちゃ綺麗」

2月2日、中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】袴風のベビー服を着た双子の2SHOTなども公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「双子とホテル椿山荘東京でお食い初めとお宮参り！」「着物と袴で特別な日」「雲海の庭園最高すぎる」とコメント。あわせて、ピンクの着物姿で双子の息子たちのお食い初めとお宮参りを行う様子や、袴風のベビー服を着用した双子の姿などを公開し、利用したホテルをPRした。

また、「わたしのお食い初め写真 涙。」「大好きなおじいちゃんおばあちゃん！頭のかたちが弟 そのまんまだ！」「親子四代での思い出が詰まった大切な場所」とも綴ると、自身がお食い初めを行った時の祖父母らとの思い出ショットも掲載していた。

この投稿に対して、ファンからは、「なんと美しいママ」「ご家族揃って和装とても素敵です」「めちゃくちゃ綺麗」「お兄ちゃんも弟くんもこうして見ると成長を感じますねー」などの声が寄せられた。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表し、昨年9月には双子の男児を出産した。3月1日には復帰後初のコンサートを水戸市民会館 グロービスホールにて開催予定だ。