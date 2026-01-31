この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、″大家さん専門税理士″と税務の誤解を解きほぐす！『【保存版】不動産所得の確定申告について、現役税理士と不動産投資のプロが徹底解説！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資YouTubeチャンネルが、『【保存版】不動産所得の確定申告について、現役税理士と不動産投資のプロが徹底解説！』と題した動画を公開した。本動画では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が進行役を務め、大家さん専門税理士・Knees bee税理士法人の代表 渡辺浩滋氏（システム仕様上、本記事では常用漢字で表記）を迎え、不動産投資における確定申告の考え方を多角的に掘り下げている。



動画前半では、節税目的で赤字申告を続けることのリスクが語られる。渡辺氏は、税金を抑えること自体が目的化すると、金融機関からの評価が下がり、結果として融資や資産拡大の機会を失う可能性があると指摘する。不動産投資は収益と資産形成を同時に進める事業であり、短期的な税額よりも中長期での黒字経営が重要だという視点が強調される。



中盤では、経費や修繕費の判断について具体的な考え方が示される。重要なのは金額や項目名ではなく、「どのように事業で使ったのか」という説明の筋道である点だ。掃除機や交通費といった判断が分かれやすい支出も、事業との関連性を説明できるかどうかで扱いが変わることが語られる。また、物件購入直後のリフォームは原則として資産計上になるなど、初心者が誤解しやすいポイントも整理されている。



小額減価償却資産の特例については、青色申告者であれば一定金額未満の備品を一括で経費にできる一方、それを使うか資産計上するかは選択であり、黒字を維持したい年にはあえて使わない判断もあると説明される。また、自宅兼事業の扱いについても、仕事部屋として明確に区分し、事業で使っていることを説明できなければ経費にはならないという線引きが示される。



税務調査に関するトークも印象的だ。調査は必ずしも厳しいものではなく、事業内容や支出の用途を確認する対話の場である一方、大きな経費計上による赤字申告を続けている場合は注目されやすいという現実も語られる。意図的に小さなミスを残すいわゆる「お土産」が、将来の調査リスクを高める可能性がある点も、経験に基づく話として触れられている。



確定申告を単なる作業として終わらせず、将来の資産形成や金融機関評価まで見据えて設計する姿勢が、本動画では一貫して示されている。不動産投資を事業として長期的に考えたい投資家にとって、判断軸を整理する参考材料として必見の内容となっている。