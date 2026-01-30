この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏がエリア選定の裏側を解説！『【不動産投資】千葉が穴場から本命に！？プロが教える首都圏最安エリアの“今買うべき場所”とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで、『【不動産投資】千葉が穴場から本命に！？プロが教える首都圏最安エリアの“今買うべき場所”とは？』という動画が公開された。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、首都圏投資の文脈で千葉県がなぜ再評価されているのかを解説している。



木村氏は、千葉県について「意外と堅い投資ができるが、数字も悪くない」と語る一方で、安さだけを基準にエリアを選ぶことへの警鐘を鳴らす。「安いか高いかと、お得かどうかは違う」という言葉が象徴するように、投資では価格と需要、そして出口までを含めた視点が必要だという立場を明確にする。



動画では、常磐線、総武線、京葉線といった主要路線を軸に千葉県全体を俯瞰し、エリアごとの性格を整理する。市川・船橋は都心アクセスと賃貸需要が強く安定感はあるものの、価格が高く利回りは出にくいとされる。一方、松戸・柏は価格が抑えられやすく、条件次第では数字が成立しやすいが、駅ごとの差が大きく精査が不可欠だと指摘される。



後半からアフタートークにかけては、より実践的な話題として具体的な投資事例が語られる。木村氏が紹介したのは、千葉県内で取得された低価格の戸建て物件のケースで、取得価格は極めて抑えられており、賃貸に出した際の利回りは高水準だったという。土地の価値が下支えとなることで、収益を確保しながら将来的な売却余地も残る構造が説明された。



この事例が示すのは、東京都心や有名駅周辺では成立しにくい投資でも、視野を外側に広げることで数字が合うケースが存在するという現実である。木村氏は「お金を増やす場所は、必ずしも都心の真ん中ではない」と述べ、エリアの知名度よりも需給と価格の歪みに注目する姿勢を強調する。



動画全体を通じて、有名な駅ほど競争が激しく、条件の良い物件は出にくいという構造が繰り返し語られる。だからこそ、主要エリアから一定の距離を取った場所や、あまり注目されてこなかった地域に目を向けることが、千葉県では一つの戦略になり得ると整理されている。首都圏で不動産投資を考える人が、千葉県をどの位置づけで捉えるべきかを考える材料になる内容だ。