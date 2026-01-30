Ë¡À¯Âç³Ø¤Î¾®ÁÒ¹¬À®¤¬J1²¬»³¤Ë²ÃÆþ¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¡Ä¡×¡¡U23¥¢¥¸¥¢ÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤Î°ïºàMF
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï30Æü¡¢Ë¡À¯Âç³ØMF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬2027¡Ý28¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¾®ÁÒ¹¬À®Áª¼ê¤Î2027/28¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2028Ç¯1·î¡Ë¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾®ÁÒ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢²¬»³¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²¬»³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡¢2005Ç¯4·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ç°éÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÆ±Âç³Ø2Ç¯À¸¡Ë¡£À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2026¤Ë¤âU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¡£·è¾¡¤ÎU¡Ý23Ãæ¹ñÂåÉ½Àï¡Ê¡» 4¡Ý0¡Ë¤Ç¤ÏÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò2È¯·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
