タレントの鈴木奈々（37）が、自身の私生活にまつわる誤ったネットニュースに対し、カメラを通じて真っ向から反論。世間のイメージとは真逆である驚きの私生活を赤裸々に明かした。

【映像】鈴木奈々の離婚後の性事情

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

今回のロケ企画「本音はベッドの上で」女子会編では、鈴木奈々、益若つばさ（40）、元セクシー女優のみひろ（43）というバツイチ女性3人が五反田のラブホテルに集結。部屋に入るなり、話題は「離婚後の恋愛事情」へと発展した。みひろが「離婚して7年で（付き合ったのは）1回」、益若が「4年経ったけど1回もない」と明かすなか、鈴木は自身のネット上での噂に言及。

鈴木は「私が離婚してから『やりまくってる』みたいな、嫌な切り抜きをされてる」と切り出すと、カメラを指差し「マジでここで宣言します。離婚してから1度もしてません！」と絶叫。あまりの勢いに、スタジオで見守っていた稲田からも「そこまでハッキリ言わんでええやん！」とツッコミが入るほど。さらに、鈴木は「キスもしてない」と小声で付け加え、現在は恋愛から遠ざかっているピュアな実態を強調した。