お料理が即可愛くなる魔法！？【3COINS】お弁当にも使える♡「調理雑貨」

料理やお弁当をより可愛く仕上げたい時には【3COINS（スリーコインズ）】の「調理雑貨」を取り入れませんか？ コツいらずで見映え良く作れそうな、便利系アイテムがラインナップしています。ちょっと手間を掛けるだけで、お食事中の気分も上げてくれるかも。今回はデコレーションに役立つカッターやスタンプをご紹介します。

コツいらずでカットできる！？「海苔カッター2個セット：Sサイズ」

可愛い形に海苔をカットできるカッター。星 & ハートのセットと、音符 & 花のセットの2種類がラインナップしています。公式サイトによれば「海苔を挟んで押すだけの簡単カットでおにぎりやごはんを可愛くアレンジ」ができるコツいらずで、食材も無駄にならずに済むかも。お値段は\330（税込）。小さめにカットできるSサイズは、ワンポイントとして控えめに添えたい時にもぴったり。

5個セットでまとめ買いできる「ウィンナーカッター & スタンプセット」

包丁いらずでウィンナーを手間なくカットできるカッターや、可愛いマークを付けられるスタンプがセットになったこちら。シンプルな食材を映えるビジュアルに仕上げられて、お食事中のワクワク感を高めてくれそうです。全5個セットで\330（税込）のお得感も嬉しいところ。特にスタンプは3柄があるので、ローテーションすれば見た目も飽きずに楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino