Éû¶È¤Ç¡ÖÇ¯´Ö20Ëü±ß¡×¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
20Ëü±ß¥ëー¥ë¤Ï¡Ö½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤À¤±
µëÍ¿¤ò1¥ö½ê¤«¤é¼õ¤±¤ÆÇ¯ËöÄ´À°¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢µëÍ¿°Ê³°¤Î½êÆÀ¶â³Û¤Î¹ç·×¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦20Ëü±ß¤Ï¡¢Çä¾å¤äÆþ¶â¤Î¹ç·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿¡Ö½êÆÀ¡×¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉû¶È¤ÎÇä¾å¤¬30Ëü±ß¤Ç¤â¡¢É¬Í×·ÐÈñ¤¬12Ëü±ß¤Ê¤é½êÆÀ¤Ï18Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤¨¤Ð½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Éû¶È½êÆÀ¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤â´Þ¤á¤Æ¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³ÎÄê¿½¹ð¤Ç½èÍý¤¹¤ë¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò»È¤¦¡¢½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ê¤É¤¬Åµ·¿¤Ç¤¹¡£
¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¡Ö½»Ì±ÀÇ¡×¤Çº¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï½»Ì±ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½êÆÀ¾ðÊó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ»Ô¤äÂçºå»Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¡¢»ÔÌ±ÀÇ¡¦¸©Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤¬¸À¤¦¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éû¶ÈÀè¤¬»ÙÊ§Ä´½ñ¤äµëÍ¿»ÙÊ§Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë·ÁÂÖ¤À¤È¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤ÇÇÄ°®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬ÊÌ¤Î¼êÂ³¤¤Ç½êÆÀ¾ÚÌÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀ°¹ç¤¬¼è¤ì¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿½¹ðÏ³¤ì¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤êÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡Ö¸å¤«¤é¤Þ¤È¤á¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È
¿½¹ðÏ³¤ì¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍèÇ¼¤á¤ë¤Ù¤ÀÇ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±äÂÚÀÇ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¸å¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉû¶È¤òÂ³¤±¤Æ½êÆÀ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯Ê¬¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê¡¢²È·×¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬µëÍ¿Å·°ú¤¤Î¿Í¤Ï¡¢Éû¶ÈÊ¬¤òÉáÄÌÄ§¼ý¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î±¿ÍÑ¤äÉû¶È¤Î·ÁÂÖ¤Ç´õË¾¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇ¤Î¼ê½ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£½êÆÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¿½¹ð¤ÎÍ×ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¤Þ¤ºÉû¶È¤Î½êÆÀ¤ò·×»»¤·¡¢20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÉû¶È¤â°ì½ï¤Ë¿½¹ð¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«¤ò¼«¼£ÂÎ¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é»Ô¶èÄ®Â¼¤Ø¿½¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÁë¸ý¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÃ»¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤ÆÉû¶È¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ð¥ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ëー¥ë¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ë¶É¤¤¤Á¤Ð¤óÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
