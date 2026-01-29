モスバーガーで「にくにくにくバーガー」が再復活　昨年、地域限定販売なのに3日で5000個も売れていた

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年2月7日（土）〜2月9日（月）までの3日間限定で、人気商品「にくにくにくバーガー」を、神奈川県内のモスバーガー89店舗（一部店舗を除く全店）で販売する。※文中価格は全て税込表記

【写真】昨年復活販売した時の店舗の様子 積極的にアピールしていた

2017年6月にテレビ番組の企画から誕生したメニュー「にくにくにくバーガー」。発売直後から話題になった同メニューは、2017年7月から2024年2月29日までの毎月29日に“にくの日”企画として、販売が行われていたという。

昨年11月29日の肉の日に、神奈川県限定で1年9か月ぶりに復活。3日間で5,000個以上という好調な販売を記録。この反響を受け、再び神奈川県内のモスバーガーにて地域・期間限定での販売が決定した。

人気の「モスライスバーガー焼肉」のライスプレートをパティに置き換え、さらにじっくり焼いたチキンとレタスを挟んだボリューム満点の一品。バンズもライスプレートも使用しないため、糖質が気になる方でも安心して食べられる。

3日間で5000個以上を販売

●「にくにくにくバーガー」（990円）

モスオリジナルの焼肉だれに漬け込んで焼き上げた牛バラ肉に、チキンやグリーンリーフ、レタスをあわせ、パティで挟んだ「にくにくにくバーガー」。チキンは、鶏もも肉（一枚肉）を塩などでシンプルに下味をつけ、じっくりと焼き上げている。皮はこんがりパリッと、肉はジューシーに仕上がっているのが特徴。焼肉・チキン・パティの三つの肉を一度に楽しめる、ボリューム満点のハンバーガーだという。

＜商品概要＞

■商品名・価格

「にくにくにくバーガー」（990円）

■販売期間

2026年2月7 日（土）〜 2月9日（月）の3日間

■販売店舗

神奈川県内のモスバーガー 89店舗（一部店舗を除く全店）