元火葬場職員の下駄華緒氏が自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で、「遺留品を洗おうとしたら脳が出てきた事件」と題した動画を公開。アメリカで実際に起きた、信じがたい事件について解説した。

事件の概要は、米カリフォルニア州で27歳の男性がお亡くなりになり、検視解剖が行われたことから始まる。その後、葬儀業者がご遺族である父親に「故人様の衣服です」と遺留品の入った袋を渡した。父親がその衣服を洗濯しようと洗濯機の前で袋をひっくり返したところ、中から「ボトって脳が出てきた」という。

下駄氏はこの衝撃的な事件について、日本では考えられない背景があると指摘する。日本では、検視解剖で摘出された臓器は、基本的にご遺体の中に戻してからご遺族に引き渡される。しかしアメリカでは、摘出された臓器をご遺体に戻すか、別途ご火葬や埋葬をするか、あるいは研究用に提供するかなど、ご遺族に選択肢が与えられる場合があるという。

今回の事件の最悪な点は、ご遺族が「そもそも脳が摘出されていたことすら知らなかった」ことである。病院側からの説明がなく、さらに葬儀業者が遺留品と脳を誤って渡してしまったことで、この悲劇は起こった。父親は、それが息子の脳であることすら、すぐには認識できなかったという。

下駄氏は、この一件は氷山の一角である可能性にも触れる。過去にもアメリカでは、葬儀業界でご遺体やその一部の不適切な扱いが問題になったことがあると説明。広大な国土を持つアメリカでは、日本のように隅々まで制度が行き届いていない現実があるのかもしれないと述べ、文化や制度の違いが生んだ、あまりにも痛ましい事件であったと締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:02

事件の概要：遺留品を洗濯しようとしたら脳が出てきた
03:15

なぜ起きたのか？日本とアメリカの検視解剖後のプロセスの違い
04:32

アメリカでは摘出臓器の扱いをご遺族が「選択」する場合がある
06:00

事件の最も悲劇的な点「ご遺族は脳の摘出を知らされていなかった」
08:12

実は稀ではない？アメリカの葬儀業界で過去にもあった同様の事件

