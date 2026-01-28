この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が新築限界説に答える！『【エリア最新情報】実は人口減少は問題ではない！今こそ地方での不動産投資を視野に入れるべき理由』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【エリア最新情報】実は人口減少は問題ではない！今こそ地方での不動産投資を視野に入れるべき理由』を公開した。建築費や金利の高騰を背景に、新築アパート投資は限界だと語られがちだが、木村氏はその前提自体を問い直す。重要なのは市況ではなく、利益が残る構造をどう作るかという視点だ。



動画前半では、建築費上昇による利回り低下が収支に与える影響を整理し、利回りが数％下がるだけで利益が急減する現実を示す。そのうえで、安心感から選ばれやすい都心物件こそ、価格の高さゆえに経営が不安定になりやすいと指摘する。空室が出にくいことと、利益が出ることは別問題だという説明は、不動産経営の本質に踏み込む内容である。



中盤以降は、郊外や地方都市に目を向ける戦略が語られる。ターミナル駅を軸に少し距離をずらすことで、需要と利回りのバランスが取りやすくなるという考え方だ。さらに1Kや1Rを中心とした部屋構成や、空室対策を前提にした設計が、高利回りを支える要素として整理されていく。



アフタートークでは、実際の事例にも触れられ、神奈川・愛知の、郊外の中では良いエリアで、利回りが7%となったケースが紹介される。無理に都心へ寄せず、距離感と需要を冷静に見極めた結果として数字が成立している点が印象的だ。



こうした具体例を通じて、エリア選定の考え方がより立体的に理解できる構成となっている。人口減少や立地条件に漠然とした不安を抱える投資検討層にとって、判断軸を整理する材料を提供する内容だ。