JO1金城碧海、『PLANJ』で公開したTAEYEON「To. X」のカバー音源をデジタルリリース
JO1が、個々のスキルアップとその成果をグループに還元することを目的に展開しているYouTube企画『PLANJ』にて公開された楽曲のなかから、金城碧海がカバー歌唱した楽曲「To. X」（原曲：TAEYEON）が1月29日0時より各種音楽配信サービスにて配信開始となる。■R＆B調のメロウな雰囲気が金城海の歌声と調和
「PLANJ」は、JO1のメンバーが自身の表現したい音楽や映像を自由に発信する人気コンテンツ。
金城は、グループの活動が日々グローバルに広がるなか、個人としてもその圧倒的なスタイルを生かし、昨年、韓国・ソウルで開催された『SEOUL FASHION WEEK』にてモデルとしてランウェイデビューを果たした。
こうして海外での活動機会が増える過程で、語学スキルの向上も目的のひとつとし、少女時代のメンバーであり、ソロアーティストとしても高い評価を受けるTAEYEONの楽曲「To. X」をSKY名義でカバーした。
「To. X」は数々の音楽賞を受賞したヒットナンバーで、R＆B調のメロウな雰囲気が金城の歌声と見事に調和している。
歌唱について金城は、原曲にリスペクトを持ちつつも、「僕なりの表現を落とし込んだので注目してください！」とコメント。
YouTubeで公開された際には、「声がオシャレでずっと聴いていたい」「表現力がすごすぎる」といった称賛の声が多数寄せられた他、韓国からも発音や歌声に対する高い評価が集まった。そしてこのたび、ファン待望のデジタルリリースが実現した。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
JO1
DIGITAL ALBUM『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
2026.01.21 ON SALE
JO1
Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
2026.01.26 ON SALE
SKY
DIGITAL SINGLE「TO.X」
2026.03.04 ON SALE
JO1
Blu-ray＆DVD「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」
■関連リンク
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/