「粘り強い守備を見せた」ボルシアMGは３失点で完敗も…加入後初スタメンの高井幸大を独メディアがチーム最高評価！「最も積極的に攻撃を組み立てた選手」
現地１月25日に開催されたブンデスリーガの第19節で、町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGがシュツットガルトとホームで対戦した。
この一戦で町野がリーグ戦５試合ぶりのスタメン入り。今冬に移籍した高井も加入後初先発となったボルシアMGは、スコアレスで迎えた30分に先制を許すと、67分にもオウンゴールで追加点を与える。
さらに74分にはデニズ・ウンダフにグラウンダーのシュートを突き刺されて、０−３の敗戦。２試合ぶりの黒星を喫した。
ボルシアMG専門メディア『Gladbach LIVE』は試合後、この一戦に出場したボルシアMGの選手たちを採点。高井に対してチーム最高タイの「３点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が採点）を与えて、次のように称賛した。
「ブンデスリーガ初先発となった高井は、これまでの途中出場時と変わらず冷静なプレーを披露。グラッドバッハで最も積極的に攻撃を組み立てた選手であり、優勢だったシュツットガルト相手に粘り強い守備を見せた」
一方、町野には「５点」を付与。「目立たない存在だった。ドリブルやパスは失敗に終わることが多かった。ボールを失い、それが失点のきっかけとなった。しかしサイドネットへ外れたシュートは、少なくとも攻撃陣に活気を与えたと言える」と厳しい寸評を添えている。
日本人コンビはそれぞれ対照的な評価となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この一戦で町野がリーグ戦５試合ぶりのスタメン入り。今冬に移籍した高井も加入後初先発となったボルシアMGは、スコアレスで迎えた30分に先制を許すと、67分にもオウンゴールで追加点を与える。
さらに74分にはデニズ・ウンダフにグラウンダーのシュートを突き刺されて、０−３の敗戦。２試合ぶりの黒星を喫した。
ボルシアMG専門メディア『Gladbach LIVE』は試合後、この一戦に出場したボルシアMGの選手たちを採点。高井に対してチーム最高タイの「３点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が採点）を与えて、次のように称賛した。
一方、町野には「５点」を付与。「目立たない存在だった。ドリブルやパスは失敗に終わることが多かった。ボールを失い、それが失点のきっかけとなった。しかしサイドネットへ外れたシュートは、少なくとも攻撃陣に活気を与えたと言える」と厳しい寸評を添えている。
日本人コンビはそれぞれ対照的な評価となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…