リゾートトラスト株式会社のグループ企業であり、東京ミッドタウンクリニックなどの医療施設プロデュース・運営支援やエイジングケア・フェムケアプロダクトの開発に取り組む株式会社アドバンスト・メディカル・ケアはこのほど、2025年12月5日～12月6日の2日間、全国の2年以内に出産をしていない（※）40歳～59歳の女性を対象に「髪の悩みと『白髪』に関する意識・実態調査2026」を実施し、1000人の有効サンプルを集計。その結果を公開した。※産後脱毛等によって髪の悩みを持つケースを除くため、本調査では「2年以内に出産していない人」を対象としている。（調査協力機関：ネットエイジア株式会社）



【調査結果】40代と50代女性では微妙にランキングか違いますね「髪がきれいだと思う女性有名人」

髪がきれいだと思う女性有名人を聞いたところ、1位「仲間由紀恵」（102人）、2位「北川景子」（94人）、3位「綾瀬はるか」（44人）、4位「菜々緒」（43人）、5位「生見愛瑠」（36人）となった。



年代別では、40代回答者・50代回答者ともにTOP5は同じ顔ぶれとなった一方、40代回答者では「広瀬すず」「小雪」「冨永愛」「今田美桜」「新垣結衣」、50代回答者では「天海祐希」「松嶋菜々子」「上戸彩」「萬田久子」が、それぞれTOP10に挙がった。



ヘアスタイルを真似したいと思う女性有名人に関しては、「北川景子」（60人）がダントツ。“上品さの漂う魅力的なヘアスタイル”を真似してみたいと思う人が多いよう。以下、2位「吉瀬美智子」（25人）、3位「綾瀬はるか」（24人）、4位「松嶋菜々子」「石田ゆり子」（いずれも14人）と続いた。



年代別にみると、40代回答者では1位「北川景子」（29人）、2位「綾瀬はるか」（16人）、3位「内田有紀」（7人）、50代回答者では1位「北川景子」（31人）、2位「吉瀬美智子」（19人）、3位「石田ゆり子」（13人）となった。



（よろず～ニュース調査班）