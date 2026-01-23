この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が時代の転換点を読み解く！『今までの常識を全て疑え！起業家ロバート・アレンから学ぶお金の増やし方を紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『今までの常識を全て疑え！起業家ロバート・アレンから学ぶお金の増やし方を紹介します！』と題した動画を公開した。本動画は、多くの投資家が前提としてきた「S&P500は全世界株式より高いリターンを生む」という認識に対し、その背景構造を冷静に見直す視点を提示している。



鳥海氏は、2024年から2025年にかけて米国株が堅調に推移してきた一方で、全世界株式がS&P500を上回る局面が見られた点に着目する。こうした事実に直面した際、人は過去の成功体験と異なる動きに戸惑い、投資判断が揺らぎやすくなる。その心理こそが、表面的な情報に左右される危うさだと問題提起した。



そこで紹介されるのが、起業家ロバート・アレン氏の思想である。約50年前から「1つの収入源に依存する危険性」を訴えてきた同氏は、未来を当てに行く投資や短期的な値動きを追う姿勢を否定し、「仕組み」と「本質」を重視してきた人物だ。鳥海氏は、この考え方が現代の投資環境にも通じると語る。



動画中盤では、S&P500が長期的に高いリターンを示してきた理由を、2010年から2020年の社会構造の変化から整理する。iPhoneの普及によってインターネット利用が日常化し、検索、購買、広告、エンタメといった分野を米国企業が主導した結果、市場の成長が集中したという視点である。



一方で、2020年以降はAIが中心となり、状況は単純ではなくなっている。AIの発展には、米国以外の企業が担う高度な製造技術が不可欠となり、これまで「代替可能」と見なされてきた存在が、次第に「代替不可能」な立場へ移行しつつある。この構造変化が、全世界株式の存在感を押し上げる要因になっているという分析だ。



鳥海氏は、S&P500か全世界株式かという二項対立で結論を出すこと自体が、本質から目を逸らす行為だと示唆する。重要なのは、なぜ過去にそうなったのか、そして今はどのような状態にあるのかを理解することにある。その思考過程こそが、情報に振り回されない投資判断につながると語られる。今回の動画は、投資判断に迷いを感じている個人投資家にとって、市場構造を整理する視点を得られる内容となっている。