Åìµþ24¶è¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÄÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¬Ž¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Ž£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë"Î©·ûµÄ°÷"¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¢£¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÍÉ¤ì¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ
¡ÖÊÌ¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅêÉ¼¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
É®¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿30ÂåÃËÀ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ï¡¢¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
1·î16Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ê°Ê²¼¡ÖÃæÆ»¡×¡Ë¡×¤Î·ëÅÞ¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î10·î10Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÈ¯É½¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ç¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¡×¤ò·Ç¤²¤Æ·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿À¯ÅÞ¤À¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿30ÂåÃËÀ¤Î³Ø²ñ°÷¤Ï¡ÖÅêÉ¼¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÉý¹¤¤ÁØ¤Î³Ø²ñ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÊÌ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾Ã¶ËÅªÍÆÇ§ÇÉ¤«¤é¡¢¡ÖÎ©·û¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤éÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µñÀäÇÉ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©·û¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÍÅÄË§À¸µÄ°÷¤Î¡ÖÅìµþ24¶è½ÐÇÏ¼è¤ê¤ä¤á¡×¤ÎÆæ
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Î©·û¤«¤é¡ÖÃæÆ»¡×¤ËÆþÅÞ¤·¤¿ÍÅÄË§À¸½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬Åìµþ24¶è¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢ÈæÎãÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÍÅÄµÄ°÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤äÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÇëÀ¸ÅÄµÄ°÷¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¤È»ä¤ÎÎ©¾ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä¹Ê¸¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÇëÀ¸ÅÄµÄ°÷¤ÎÁªµóÀï¤ò¡ÖºÇ½ª·èÀï¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼24¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÍÅÄµÄ°÷¤¬1·î21Æü¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö½°µÄ±¡Áªµó¤òÆ®¤¦»ä¤ÎÎ©¾ì¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ê¸¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åê¹ÆÆü¤Î¸á¸å¤ËÅÔÏ¢´´Éô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃæÆ»¡×¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤éÈæÎã½ÐÇÏ¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö³ºÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÄÂåÉ½¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÈæÎã¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÇÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤òÁèÅÀ²½¤·¤Æ´Ø·¸µÄ°÷¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ç¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÌþÃå¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ëÇëÀ¸ÅÄµÄ°÷¤ÈÅìµþ24¶è¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ò¤â¤Ã¤È¤âÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
ÍÅÄµÄ°÷¤ÎÅìµþ24¶è¤Ø¤Î½ÐÇÏ¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤ÏÆæ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡¡ÖÃæÆ»¡×¤Î·ëÅÞ¤Ë¤è¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¡È»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¡É¡¢¢ÍÅÄµÄ°÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤È¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¬·ù¤¦µÄ°÷¡×¤ÎÆÃÄ§¡¢£Åìµþ24¶è¤È¤¤¤¦Áªµó¶è¤Î¡ÈÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¡É¡½¡½¤³¤Î3ÅÀ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅ´¤ÎÃÄ·ë¡×¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¸øÏ¢Î©¤¬Êø²õ¤·¡¢µÞ·ã¤Ê¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ø¤Î¼èºà¤ä¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¿¤Á¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¡¢¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¸å¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç³Ø²ñÉ¼¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¼õ¤±¤ÆÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÁ´¹ñÃÏ¶èÉôÄ¹²ñ¡×¤ÎÃæ·Ñ²ñ¾ì¤Çµ¯¤¤¿¡È¤¢¤ë°ÛÊÑ¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖÎ©·û¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Ä¡Ä¡×
1·î18Æü¸áÁ°10»þ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñ´Û¤Ç¡ÖÁ´¹ñÃÏ¶èÉôÄ¹²ñ¡×¤ÎÊü±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼èºà¤·¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î½¸²ñ¤Ï¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ËÀèÎ©¤Ä1·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î½¸²ñ¤Ï¡¢¿®Ç»Ä®¤Î»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î²ñ¾ì¤ËÃæ·Ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î²ñ¾ì¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½¸²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¸¶ÅÄÌ»á¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃæÆ»¡×¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄÂçºî»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¿¿¤ÎÃæÆ»¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¸¶ÅÄ²ñÄ¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢À¯ÅÞ»Ù±ç¤È¤¤¤¦À¯¼£³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¡¶µÅª¤Ê°ÕµÁ¤Å¤±¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò½¡¶µÅª¼ÂÁ©¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¿ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤â¤È¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ø²ñ¼¹¹ÔÉôÂ¦¤ÎÈ¯¿®¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êü±Ç½ªÎ»¸å¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¤È¤¢¤ë²ñ´Û¤Ç¤ÏÃÏ¸µ´´Éô¤¬»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ©·û¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×
¢£¡ÖÈæÎã¤Ï±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Å¤¤¡£
½¾Íè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø²ñÁÈ¿¥¤Ï·èÄê¤·¤¿»Ù±ç¸õÊä¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦¶¯ÎÏ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÅêÉ¼¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢²¹ÅÙº¹¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Ì¾Êí¾å°Ì¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈæÎã¶è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÇÃæÆ»¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¸õÊä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾®Áªµó¶è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ç¡ÖÃÏ¶è¶¨µÄ²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Î³Ø²ñ°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤¨¡¢ÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤Î¤ÏÈæÎã¶è¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®Áªµó¶è¤ÎÏÃÂê¤Ë¤ÏÃ¯¤â¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÊó¹ð¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¡×¤Ï¡¢Áªµó³èÆ°¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¡ÖÊó¹ð¹àÌÜ¡×¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÁªµó³èÆ°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢åÌÌ©¤ÊÉ¼ÆÉ¤ß¤ÈÊó¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÜºÙ¤Ê¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°Êó¹ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖF¡×¡§Í§¿Í¤ËÁªµó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¿ô¡ÊFriend¤ÎF¡Ë
¡Ö¡ûF¡Ê¥Þ¥ë¥¨¥Õ¡Ë¡×¡§¼«È¯Åª¤Ë»Ù±ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Î¿ô
¡ÖZ¡×¡§´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿Í§¿Í¤Î¿ô
¡ÖJ¡×¡§Åê³«É¼ÆüÅöÆü¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í§¿Í¤Î¿ô
¡ÖÆâH¡×¡§ÆâÉôÉ¼¡¢¤Ä¤Þ¤êÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ÎÅêÉ¼¿ô
¤µ¤é¤ËÍ¸¢¼ÔÌ¾Êí¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤âºÙ¤«¤¤¹àÌÜ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¿ôÃÍ´ÉÍý¤³¤½¤¬¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¡Ö½¸É¼¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤Î¸»Àô¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¼èºà¤·¤¿ÃÏ°è¤Î³Ø²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊó¹ð¹àÌÜ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ì¾Êí¤Î¹¹¿·¼«ÂÎ¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤«¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆâÉôÉ¼¡ÊÆâH¡Ë¡×¤À¤±¤ÎÊó¹ð¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢³Î¼Â¤ÊÉ¼¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡£Êó¹ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¶ÛÄ¥´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Öº£²ó¤ÏÊó¹ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤¬³Ú¤À¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªµóÀï¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÃø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·ûÂ¦¤Ï¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë³Ø²ñÉ¼¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¡È³Ø²ñÉ¼¡É¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î°ã¤¤¡×¤È»Ù±çÎÏ¤Î´Ø·¸
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¶¯¸Ç¤ÊÁªµóÂÖÀª¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Âè°ì¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²ò»¶¤Ë¤è¤ë½àÈ÷ÉÔÂ¤À¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬ÃÇ¹Ô¤·¤¿¡ÖÅÅ·â²ò»¶¡×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ËÂç¤¤Êº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ÏËÜÍè¡¢Ä¹¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ¤ÊÁªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¹½Â¤Åª¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢¾®Áªµó¶è¤«¤é´°Á´¤ËÅ±Âà¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Î¤ß¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Æ±¤¸¿®¶Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ±»Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸òÎ®¤Î¤Ê¤¤Â¾ÅÞ½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¿´¾ðÅª¤Ë¤âº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î°Û¤Ê¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿ÈµÄ°÷¤È¤ÏÊâÄ´¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âº¬¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·É®¼Ô¤Ï¡¢À¯ºö¤äÍýÇ°¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎµµÎö¤Î¼ç¤¿¤ë¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¼¡¤Ë¡¢¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¬·ù¤¦µÄ°÷¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£Î©·ûµÄ°÷¤Î¡ÈÂ¤È¿È¯¸À¡É¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë³Ø²ñ°÷
1·î20Æü¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ä¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬Î©·û½Ð¿ÈµÄ°÷¤òÈãÈ½¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæÆ»¡×¤ËÆþÅÞ¤·¤¿¾¾²¼Îè»Ò½°±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾²¼µÄ°÷¤¬¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò»Ù»ý¼Ô¤È¸«¤é¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯È¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£Æþ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡ÖÃæÆ»¡×¤¬´ðËÜÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤¿¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Î»ÑÀª¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
Åö³ºÅê¹Æ¤Ï1·î21Æü¸á¸å1»þ¤Î»þÅÀ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸½ºß¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖRICE¡×¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤äÌ¾Á°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¡ÖÃ¦¸¶È¯À¯ºö¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·ÅÞ¤Î·ëÂ«¤òÍð¤¹¹Ô°Ù¡×¤ä¡Ö¸øÌÀÅÞ¡Ê¤ª¤è¤ÓÏ¢Î©À¯¸¢¡Ë¤¬Äê¤á¤¿Êý¿Ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¸ÀÆ°¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ë¡¢³°Éô¤«¤é¤ÏÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡¢±¦ÇÉ¡¦º¸ÇÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÇÀ¯¼£²È¤Î¹¥¤·ù¤¤¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡ÖÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¿¥«ÇÉ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ê¤É¤ò·ù¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤éÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ø²ñ°÷¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë°°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¸Ä¿ÍÅª¡¦´¶¾ðÅª¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏµÄ°÷¤¬¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¡¢Éî¿«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¿®¶Ä¤Ø¤ÎÉî¿«¡×¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤
²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢90Ç¯Âå¤ËÁÏ²Á³Ø²ñÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Í·î²ñ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µµ°æÀÅ¹á»á¤Ê¤É¤Î¸µµÄ°÷¤ä¡¢¹ñ²ñ¤Ç¼¹Ù¹¤ËÀ¯¶µÊ¬Î¥ÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¤¿¸µÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÐ°æ°ì»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤Ï¶¯Îõ¤Ê·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶á¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÎºÝ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤¬¡¢ÂçÀÐ¤¢¤¤³µÄ°÷¤Î±þ±çÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸øÌÀ ¤ªÁ° Ê©È³²¼¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢À¯ºöÏÀÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®¶Ä¤½¤Î¤â¤Î¤òÙèÙé¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ø²ñ°÷¤«¤é·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃÓÅÄÂçºîÀèÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿À¯ÅÞ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¸Ø¤ê¹â¤ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤òÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®¶Ä¤òÉî¿«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±µÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö¿®¶Ä¤Ø¤ÎÉî¿«¡×¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤¬ºÇ¤âµö¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²á·ã¤ÊÁÏ²Á³Ø²ñÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÅÄË§À¸µÄ°÷
¤³¤Î¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñÈãÈ½¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤È¤¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â»Ù±ç¤·¤Ë¤¯¤¤¸õÊä¼Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢Åìµþ24¶è¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤«¤é½ÐÇÏ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢ÈæÎãÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÎÍÅÄË§À¸½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤Î¤À¡£
ÍÅÄµÄ°÷¤ÏËÜ¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¤È»ä¤ÎÎ©¾ì¡×¤È¤¤¤¦Ê¸°Õ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Ä¹Ê¸Åê¹Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤Ï¼«¿È¤ÎºÇ½é¤ÎÃøºî¤¬¡Ø¸½Âå¸øÌÀÅÞÏÀ¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ø¸½Âå¸øÌÀÅÞÏÀ¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤¬·Ù»¡¤ÈÌþÃå¤·¡¢ÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤ÇÉÔ¾Í»ö¤Î¤â¤ß¾Ã¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î¼çÄ¥¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÈÁÏ²Á³Ø²ñ¤ò·ã¤·¤¯»ØÃÆ¤¹¤ë¤³¤ÎËÜ¤ò¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢³Ø²ñ°÷¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÀëÀïÉÛ¹ð¤Ë¤âÅù¤·¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÅÄµÄ°÷¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤¬33ºÐ¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö¸½Âå¸øÌÀÅÞÏÀ¡×¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È24Ç¯ÁíÁªµó¤Î¤È¤¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ´´Éô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÅÄµÄ°÷¤Ë¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿´´Éô¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Î´¶³Ð¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÍÅÄµÄ°÷¤Î¡ÖÈ¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¡×Åª¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÈÈ¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î½¸²ñ¡É¤Ë¤â»²²Ã
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤òÅÜ¤é¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÍÅÄµÄ°÷¤Î¶áÇ¯¤Î³èÆ°¤À¡£Èà¤Ï2022Ç¯¡¢¤¢¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¯¼£¤È½¡¶µ¤ò¹Í¤¨¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶¦±é¼Ô¤¬¡¢³Ø²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
°ì¿Í¤Ï¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¤¢¤êÈ¿ÁÏ²Á³Ø²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²µ¹üÀµÀ¸»á¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¸µÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀ¾Åìµþ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ³Ø²ñÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹°æ½¨ÏÂ»á¤Ç¤¢¤ë¡£
²µ¹ü»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÂ»³²Çå½þ¤¬³ÎÄê¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£Ä¹°æ»á¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤µ¤ì¡¢¹âºÛ¤Ç¤ÎÂ»³²Çå½þÌ¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæÆ»¡×¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤í¤¦¡£
ÍÅÄµÄ°÷¤ÎÈæÎã½ÐÇÏ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢Åìµþ24¶è¤ÎÁªµó¶èÆâ¤Ë½»¤à30ÂåÃËÀ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ï·ù°´¶¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤»¤º¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ªÊÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²µ¹ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø²ñ°÷¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÈà¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯ºö¤äÀ¯ÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß°ÊÁ°¤Ë¡¢¡ÖÅ¨¤ÎÌ£Êý¤ÏÅ¨¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÅìµþ24¶è¡×¤ÎÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ24¶è¡×¤È¤¤¤¦Áªµó¶è¤ÎÆÃ¼ìÀ¤¬¡¢ÍÅÄµÄ°÷¤Î½ÐÇÏ¼è¤ê¤ä¤á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤ÏÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Áªµó¸¢Ç¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÏÁ´°÷¤¬Í¸¢¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ë¤ÏÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ÎÎÀ¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬Â´¶È¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¬²¦»Ò¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¡Ö³Ø²ñÉ¼¤¬¸ü¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìµÄ°÷¤¬ÆÀÉ¼¿ô7Ëü9216É¼¡¢ÂÐ¤¹¤ëÍÅÄË§À¸µÄ°÷¤Ï7Ëü1683É¼¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«7533É¼¤È¤¤¤¦ÂçÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¤¬µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤äÎ¢¶âÌäÂê¤ÇµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¾®Áªµó¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÌÀÅÞ¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñ¡Ë¤Î½¸É¼ÎÏ¤Ï1ËüÉ¼¤«¤é2ËüÉ¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±½ã¤Ê·×»»¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¡Ö¼«¸øÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇëÀ¸ÅÄµÄ°÷¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÉ¼¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤½¤ÎÉ¼¤¬ÌîÅÞ¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÍÅÄ»á¤ËÎ®¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìó7500É¼º¹¤Ê¤ÉÍÆ°×¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢ÍÅÄ»á¤ÎÅöÁª¤Ï³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£À¯ºöÏÀÁè¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡È³Ø²ñÉ¼¤Î¹ÔÊý¡É
¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÅÄµÄ°÷¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿ÁÏ²Á³Ø²ñµÄ°÷¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
³Ø²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®¶Ä¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¤ÈÈà¤é¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¸õÊä¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤ÊµñÀä´¶¤ÏÍÚ¤«¤ËÂç¤¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤ËÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â¡ÖÎ¢¶â¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤À¤±¤É¡¢ÍÅÄ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¥¥Ä¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÃÏ¸µÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¾¤ËÍÅÄµÄ°÷¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ø²ñÉ¼¤¬¸½¿¦¤ÎÇëÀ¸ÅÄµÄ°÷¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÍÅÄµÄ°÷¤ÎÈæÎã½ÐÇÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Åìµþ24¶è¤Ë½»¤à30ÂåÃËÀ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÍÅÄ¤µ¤ó¤¬½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¸õÊä¤Ï±þ±ç¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê¾å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¡¢➀¡ÖÃæÆ»¡×¤Î·ëÅÞ¤Ë¤è¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¡È»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÊÑ²½¡É¡¢¢ÍÅÄµÄ°÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤È¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤¬·ù¤¦µÄ°÷¡×¤ÎÆÃÄ§¡¢£Åìµþ24¶è¤È¤¤¤¦Áªµó¶è¤Î¡ÈÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¡É¡¢¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Åìµþ24¶è¤Ø¤Î½ÐÇÏ¼è¤ê¤ä¤á¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ24¶è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîÅÞ¸õÊä¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤¹¤ëÁªµó¶è¤¬¤¤¤¯¤Ä½Ð¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞÂÐÌîÅÞ¡×¤Î¹½¿Þ¤À¤±¤Ç¾¡ÇÔ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀÜÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁªµó¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤¬²áµî¤ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤ä¸øÌÀÅÞ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÅ¨ÂÐ¼Ô¡×¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£
À¯ºöÏÀÁè¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¤³¤Î¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê¤·¤³¤ê¡×¤³¤½¤¬¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñÉ¼¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¹Ô¤Àè¤ò·èÄê¤Å¤±¡¢Áªµó·ë²Ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
