「本当に失礼になる」“イケメン俳優に似ている”説に悲鳴…『白と黒のスプーン』シェフが必死の全否定

「ナポリ・マフィア」の愛称で知られる人気シェフ、クォン・ソンジュンが、俳優キム・ソンホに似ているというファンの反応について、強く否定した。

ナポリ・マフィアは1月22日、自身のSNSに長文の投稿を行い、「キム・ソンホ似」という声に“半ば強制的な釈明”をする形となった。

彼は「やたらと僕に『キム・ソンホさんに似ている』というメッセージが届くけれど、本当に怒られる。これは本当に大変なことだ」と切り出した。

さらに「“ナポリ・マフィアがキム・ソンホさんに似ていて、ドラマを見るたびに頭をよぎる”なんて言われたら、キム・ソンホさんはどれだけ気分が悪いだろうか」と述べ、「僕は本当にキム・ソンホさんが大好きだ。だからこそ、『ナポリのキム・ソンホ』だとか、『マーラータンを60杯食べたキム・ソンホ』だとか、そういう冗談は絶対にやめてほしい。恐れ多くて、どうして比べられるのか。本当にお願いしたい」と訴えた。

そして「キム・ソンホさんを一生懸命応援している。いつかお店にも遊びに来てほしい」と付け加えた。

（画像＝ナポリ・マフィアInstagram）「キム・ソンホに似ている」との投稿を受けて全力で否定するナポリ・マフィア

投稿とともに公開された写真には、ネットユーザーたちが「キム・ソンホに似ている」と送ってきたメッセージの証拠がずらりと並んでいた。その中には、海外ファンからのメッセージも含まれており、注目を集めている。

なお、クォン・ソンジュンは『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』シーズン1に「ナポリ・マフィア」というニックネームで“黒さじシェフ”として参加した。