「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！ ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。
■運動初心者でも行いやすい!股関節ストレッチ〈左右5回ずつ・合計2分〉
クッションを使うことで、股関節を伸ばしやすくなるので、体が硬い人でも行いやすいです。股関節を伸ばすことで血流もよくなり、むくみの解消にもなります。
■STEP1 仰向けになり、右ひざを抱える
仰向けになり、クッションをお尻の下に敷きます。両手で右ひざを抱えます。
■STEP2 左足を上に上げる
息を吸いながら左足をまっすぐ天井に向かって上げます。つま先はなるべくまっすぐになるようにしましょう。
■STEP3 左足を下ろす
息を吐きながら、床につかない程度まで左足を下ろします。つま先が遠くを通るように下ろすのがポイントです。5回繰り返したら、反対側も同様に。
erica's advice
お腹にも力が入るので、下腹ぽっこりの解消にもなります！
こんなときにおすすめ
生理中でつらい日〈裏もも＆ふくらはぎストレッチ〉
■STEP1
■STEP2
生理中のむくみを改善します。仰向けになり、片方のひざの裏を持ち、支えながらかかとを動かします。かかとを天井に向ける意識でやるのがポイント。左右合計1分を目安に。
