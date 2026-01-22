¡ÖÅß¤ÏÅßÌ²¤¹¤ë¤â¤Î¤È¡Ä¡×1·î¤Ê¤Î¤Ë¥¯¥Þ½ÐË×Áê¼¡¤°¡Ä½»Âð¤ÎÊªÃÖ¤Ç¡ÈÈ¹ç¤ï¤»¡É¤â¡¡ÀìÌç²È¡Ö¿Æ¥°¥Þ¶î½ü¤µ¤ìÅßÌ²¤Î»ÅÊýÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤¥¯¥Þ¤«¡×
ÅìËÌÃÏÊý¤ÇÅßÌ²»þ´ü¤Î¤Ï¤º¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£µÜ¾ë¡¦Æî»°Î¦Ä®¤Ç¤Ï9Æü¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.2m¤Î¥¯¥Þ¤¬½»Âð¤ÎÊªÃÖ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ê¡Åç¡¦´îÂ¿Êý»Ô¤Ç¤ÏÊªÃÖ¤ÇÌ²¤ë¥¯¥Þ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬µ¯¤¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢¿Æ¥°¥Þ¤¬¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅßÌ²¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤¥¯¥Þ¤¬¡¢¿ÍÎ¤¤Ø¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÊªÃÖ¤Ë3Ê¬µïºÂ¤ê¥´¥ß¤òµù¤ë¥¯¥Þ
ÅìËÌÃÏÊý¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊªÃÖ¤Î¥é¥¤¥È¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤À¡£
¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¿¦°÷¡§
ÌÜ·â¾ðÊó¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Åß¤ÏÅßÌ²¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
Æ°²è¤Ï9Æü¡¢µÜ¾ë¡¦Æî»°Î¦Ä®¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¸á¸å11»þº¢¡¢ÆÍÁ³¡¢½»Âð¤ÎÊªÃÖ¤Ë¡¢ÊÕ¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ë¤Î¤½¤Î¤½¤È¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¯¥Þ¤À¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÂÎÄ¹Ìó1m20cm¤Î¥¯¥Þ¤Ï¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤ÇÊâ¤²ó¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ¤¤¥Ð¥±¥Ä¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ï²ÈÄí¤´¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤òÅÝ¤·¡¢ÊªÃÖ¤ò¹Ó¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£
Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿Ä®¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢Êª²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÊªÃÖ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¿¦°÷¡§
¡ÊÁë¥¬¥é¥¹¤Î¡Ë¥µ¥Ã¥·¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¤¤Ê²»¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤¿´é¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶Ã¤¯¤·¤°¤µ¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¿Í¤Ë¡Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊªÃÖ¤ËÌó3Ê¬µïºÂ¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÜ¾ë¸©¤Ç¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤ä½ÐË×¤¬28·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÈÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî»°Î¦Ä®¤Ï¡¢²°³°¤Ë¿©¤ÙÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¿¦°÷¡§
»£±Æ¤·¤¿¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ë¡Ê¥¯¥Þ¤Î¡Ë¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¥¦¥¤¤¬2¡Á3¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀìÌç²È¡Ö¿Æ¤È°ì½ï¤ËºÇ½é¤ÎÇ¯¤ÏÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
Àã¿¼¤¤Ê¡Åç¡¦²ñÄÅÃÏÊý¤Ç¤â¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
13Æü¡¢Ê¡Åç¡¦´îÂ¿Êý»Ô¤Ë¤¢¤ëÊªÃÖ¾®²°¤Ç¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¥ï¥é¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¥¯¥Þ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿È¢¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
Àã¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤«¤é¥¯¥Þ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¡£
¤Ê¤¼ÅßÌ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥¯¥Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ÀìÌç²È¤Ï¿Æ¥°¥Þ¤¬¶î½ü¤µ¤ì¡¢ÅßÌ²¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
´ä¼êÂç³ØÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâµ®µÁ½Ú¶µ¼ø¡§
ÅßÌ²¤Î·ê¤ÎÃµ¤·Êý¤ä¤¤¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Æ¤È°ì½ï¤ËºÇ½é¤ÎÇ¯¤ÏÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¤ÈÅß¤ò±Û¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤À¤È¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÊª²»¤¬¤·¤Æµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î21ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë