戦国心理ミステリー「黒牢城」が映画化！本木雅弘主演、黒田官兵衛役に菅田将暉、2026年公開

直木賞や山田風太郎賞など、様々な賞を獲得した米澤穂信の「黒牢城（こくろうじょう）」が映画化されることになりました。

映画「黒牢城」の監督・脚本を担当するのは、今作が時代劇初挑戦となる黒沢清。主人公・荒木村重を演じるのは本木雅弘。

ストーリー

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。

そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内は裏切り者。

誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは―。







現在放送中のNHK大河「豊臣兄弟！」で、菅田将暉は名軍師・竹中半兵衛を演じることが発表されていますが、映画「黒牢城」では、竹中半兵衛の盟友でありライバルでもあった天才軍師・黒田官兵衛を演じるというのも面白いですね。

城という密室で起きる殺人と連続する怪事件。城主と、囚われの天才軍師がその謎に挑む。映画「黒牢城」は2026年全国公開。

映画「黒牢城」

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑 ／ オダギリジョー

原作：米澤穂信「黒牢城」（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

配給：松竹

