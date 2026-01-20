flumpool¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØWater Story¡Ù¤è¤êÅìµþ¡¦Spotify O-WEST¥é¥¤¥Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
flumpool¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëLIVE Blu-ray BOX¡ØWater Story¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿å¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢FC¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»ºÈ×¤Ë¤Î¤ß¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãThe Best ¡ÈMinor¡É Songs Tour 2025¡ÖSpill the water¡×at Spotify O-WEST¡ä¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢FC¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»ºÈ×¤Î¼õÃíÄùÀÚ¤Ï1·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
◾️¥é¥¤¥ÖBlu-ray BOX¡ØWater Story¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡FC¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»ºÈ×A¡Ê3BD¡Ü5CD¡Ë
INTERROBANG²ñ°÷¸ÂÄêLIVE Blu-ray BOX¡ÖWater Story¡×
¡¦ÉÊÈÖ¡§AZXS-1065
¡¦²Á³Ê¡§\19,250¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
DISC-1,2,3¡ÊBlu-ray¡Ë
DISC-4,5,6¡ÊCD¡Ë
DISC-7,8¡ÊBONUS CD¡Ë
»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È48P¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
¢¨¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¸ÂÄêÈÎÇä
https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989
¡ã¼õÃí¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡ÊÁ°Ê§¤¤¡Ë¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)21:00¡Á2026Ç¯1·î18Æü(Æü) 23:59
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤/dÊ§¤¤/PayPay¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)21:00¡Á2026Ç¯1·î25Æü(Æü) 23:59
¡ö¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖINTERROBANG¡×¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç¼õÃí¼õÉÕ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢FC¸ÂÄê¼õÃíÀ¸»ºÈ×B¡Ê3BD¡Ü5CD¡Ü¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤ì¤ëÄ°¤±¤ë»ëÄ°¥³¡¼¥ÉÉÕ¡Ë
INTERROBANG²ñ°÷¸ÂÄêLIVE Blu-ray BOX¡ÖWater Story¡×
¡¦ÉÊÈÖ¡§AZXS-1066
¡¦²Á³Ê¡§\19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
DISC-1,2,3¡ÊBlu-ray¡Ë
DISC-4,5,6¡ÊCD¡Ë
DISC-7,8¡ÊBONUS CD¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤ì¤ëÄ°¤±¤ë»ëÄ°¥³¡¼¥É¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
¡ö»ëÄ°´ü´Ö¡§2029.3.24 23:59¤Þ¤Ç
»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È48P¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
¢¨¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¸ÂÄêÈÎÇä
https://www.asmart.jp/shop/flumpool/product/10048989
¡ã¼õÃí¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡ÊÁ°Ê§¤¤¡Ë¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)21:00¡Á2026Ç¯1·î18Æü(Æü) 23:59
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤/dÊ§¤¤/PayPay¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)21:00¡Á2026Ç¯1·î25Æü(Æü) 23:59
¡ö¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖINTERROBANG¡×¿·µ¬Æþ²ñ¤Ç¼õÃí¼õÉÕ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£LIVE Blu-ray¡ÖWater Story¡×ÄÌ¾ïÈ×¡Ê2BD¡Ë
¡¦ÉÊÈÖ¡§AZXS-1069
¡¦²Á³Ê¡§\9,35¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
DISC-1,2¡ÊBlu-ray¡Ë
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È48P¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
¤LIVE Blu-ray¡ÖWater Story¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2BD¡Ü¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤ì¤ë»ëÄ°¥³¡¼¥ÉÉÕ¡Ë
¡¦ÉÊÈÖ¡§AZXS-1070
¡¦²Á³Ê¡§\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
DISC-1,2¡ÊBlu-ray¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Ñ¤ì¤ë»ëÄ°¥³¡¼¥É (NeSTREAM LIVE)
¡¡¡ö»ëÄ°´ü´Ö¡§2029.3.24 23:59¤Þ¤Ç
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È48P¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
¢§Í½ÌóÆÃÅµ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¡¦°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
Í½Ìó¡§https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_water-story
¡¦DISC-1¡ÊBlu-ray¡ËÌó140Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
flumpool LIMITED TOUR 2025¡ÖShape the water¡×
01.Keep it up!!
02.¤Á¤¤¤µ¤ÊÆü¡¹
03.SUMMER LION
04.ÌÂµÜ¥·¥Ê¥×¥¹
05.puzzled
06.Love¡Çs Ebb and Flow
07.¥Ï¥ì¥ë¥ä¡¦¥ì¥Ç¥£
08.Hourglass
09.Sugarsong
10.·¯¤ËÎø¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é
11.¥¢¥é¥·¥Î¥è¥ë¥Ë
12.Just stand by me
13.FREE YOUR MIND
14.À±¶õ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
15.²ÆDive
16.Touch
17.À±¤Ë´ê¤¤¤ò
18.ÌÀÆü¤Ø¤Î»¿²Î
¼ýÏ¿¡§2025.5.31 Zepp DiverCity (TOKYO)
flumpool LIMITED TOUR 2025¡ÖShape the water¡×Tour Documentary
¡¦DISC-2¡ÊBlu-ray¡ËÌó80Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ÖROOF PLAN¡×¡ÁSnowy Nights Session¡Á with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
01.¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤
02.two of us
03.Love¡Çs Ebb and Flow
04.À±¤Ë´ê¤¤¤ò
05.Snowy Nights Serenade¡Á¿´¤Þ¤Ç¤â·Ò¤®¤¿¤¤¡Á
06.·¯¤ËÎø¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é
07.¥¹¥Î¥¦¥´¡¼¥¹¥È
08.À±¶õ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
09.¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¤¸¤ãÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò
10.ÌÀÆü¥¥ß¤¬µã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¼ýÏ¿¡§2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA
¡¦DISC-3¡ÊBlu-ray¡ËÌó135Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
The Best ¡ÈMinor¡É Songs Tour 2025¡ÖSpill the water¡×
01.¤Ä¤Ê¤¬¤ê
02.¤·¤ª¤ê
03.WINNER
04.for no one
05.¥µ¥¤¥ì¥ó
06.·¯¤Î¤¿¤á¤Î100¤Î¤â¤·¤â
07.Present
08.º£Æü¤ÎÀÀ¤¤
09.¤¤¤¤Å¤¯
10.²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
11.¥Ù¥¬¡Á²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ÎËÌ¶ËÀ±¡Á
12.ÀäÂÎÀäÌ¿!!!
13.Quville
14.¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¬¡¼¥ë
15.Birds
16.LOVE 2010
17.Î®¤ìÀ±
¼ýÏ¿¡§2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST
¡¦DISC-4,5¡ÊCD¡Ë
The Best ¡ÈMinor¡É Songs Tour 2025¡ÖSpill the water¡×
01.¤Ä¤Ê¤¬¤ê
02.¤·¤ª¤ê
03.WINNER
04.for no one
05.¥µ¥¤¥ì¥ó
06.·¯¤Î¤¿¤á¤Î100¤Î¤â¤·¤â
07.Present
08.º£Æü¤ÎÀÀ¤¤
09.¤¤¤¤Å¤¯
10.²óÅ¾ÌÚÇÏ¡Ê¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
11.¥Ù¥¬¡Á²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ÎËÌ¶ËÀ±¡Á
12.ÀäÂÎÀäÌ¿!!!
13.Quville
14.¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¬¡¼¥ë
15.Birds
¼ýÏ¿¡§2025.9.27 Shibuya Spotify O-WEST
¡¦DISC-6¡ÊCD¡Ë
¡ÖROOF PLAN¡×¡ÁSnowy Nights Session¡Á with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida
01.¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤
02.two of us
03.Love¡Çs Ebb and Flow
04.À±¤Ë´ê¤¤¤ò
05.Snowy Nights Serenade¡Á¿´¤Þ¤Ç¤â·Ò¤®¤¿¤¤¡Á
06. ·¯¤ËÎø¤·¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é
07. ¥¹¥Î¥¦¥´¡¼¥¹¥È
08. À±¶õ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
09. ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¤¸¤ãÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò
10. ÌÀÆü¥¥ß¤¬µã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¼ýÏ¿¡§2025.12.13 Billboard Live YOKOHAMA
¡¦DISC-7,8¡ÊBONUS CD¡Ë
The Best ¡ÈMinor¡É Songs Tour 2025¡ÖSpill the water¡×
FM SAKAI¡ÊDJ¡§ºå°æ°ìÀ¸¡Ë
2025.8.29¡¡Ê¡²¬ DRUM LOGOS¡ÊGuest¡§ÆôÀî¸µµ¤¡Ë
2025.8.30¡¡¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡ÊGuest¡§¾®ÁÒÀ¿»Ê¡Ë
2025.9.5¡¡½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡ÊGuest¡§»³Â¼Î´ÂÀ¡Ë
2025.9.7¡¡Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡ÊGuest¡§ÆôÀî¸µµ¤¡Ë
2025.9.12¡¡ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡ÊGuest¡§¾®ÁÒÀ¿»Ê¡Ë
2025.9.13¡¡ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡ÊGuest¡§»³Â¼Î´ÂÀ¡Ë
2025.9.20¡¡»¥ËÚPENNY LANE24¡ÊGuest¡§ÆôÀî¸µµ¤¡Ë
2025.9.26¡¡½ÂÃ«Spotify O-WEST¡ÊGuest¡§¾®ÁÒÀ¿»Ê¡Ë
2025.9.27¡¡½ÂÃ«Spotify O-WEST¡ÊGuest¡§»³Â¼Î´ÂÀ¡Ë
¢§NeSTREAM LIVE
Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¼ýÏ¿±ÇÁü¤ä²»³ÚCD¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
¾ÜºÙ¡§https://nestreamlive.radius.co.jp/
◾️¡ãflumpool¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖINTERROBANG¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ÖJust Beat Happy - Turn the AGE ➤ PAGE -¡×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
¾ÜºÙ¡§https://flumpool.amob.jp/ryuta_bdlive_2026
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡flumpool ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE