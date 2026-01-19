「急にヤバさ全開」「怖っ」“スピ女”大原優乃が大暴走！強烈本性判明にネット騒然＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月17日（土）に放送された第2話では、和臣が沙也香の友人で結婚式に参加していた橋本智恵（大原優乃）と会うことに。すると智恵は「お祓いとかって行ってます？」と切り出し、SNS上で「怖っ」「急にヤバさ全開できた！」と驚く視聴者が相次いでいた。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】「浄化しないと！」大原優乃の強烈演技が輝く会話シーン

◆「私、いい先生知ってるんです」

妻・沙也香に毒を盛った犯人を捜す和臣。協力者の桜庭は、事件当時沙也香の近くにいた和臣、沙也香の母・香（松下由樹）、沙也香の高校時代の同級生である智恵、そして尾崎藍里（武田玲奈）がとくに怪しいと睨んでいた。

そんななか、容疑者の1人である智恵から和臣に「話したいことがあります」と連絡が入る。和臣が智恵に会いに行くと、智恵は沙也香が毒で倒れて以来ショックで眠れなくなったと吐露。一見、友だち想いの心優しい人物に思われた。

しかし、和臣が「俺に話って何ですか？」と本題に入ると、智恵は突然「和臣さん、お祓いとかって行ってます？」と切り出す。「お祓い？」ときょとんとする和臣に、智恵は急に早口になり「行ったほうがいいと思うんです！結婚式であんなことが起きたのは、きっと何か悪いモノに憑りつかれてると思うんです！浄化しないと！」とまくしたてた。

和臣が「じょ、浄化？」と戸惑うのをよそに、智恵はさらに「私、いい先生知ってるんです。守護霊とかも見えるんです。あ、別に変な壺とか売られたりしないんで」と、どんどん怪しい方向に話をもっていく。これにお人好しな和臣は「へー」と納得しかけるも、背後の席から和臣を見守っていた桜庭が2人の会話を妨害し、なんとかその場は収まるのだった。