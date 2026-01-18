¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥Í¤·¤ÆOK¡ª¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ÅÉ¤êÊýMAP
¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦2¿§»È¤¤¤Ç¤Ç¤¤ëÅÉ¤êÊýMAP
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦2¿§Â·¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Äù¤á¿§¤Ë¤Ê¤ë¥·¥§¡¼¥É¥«¥é¡¼¤È¡¢¤Ü¤«¤·¤Ë»È¤¨¤ëÃ¸¤á¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥é¡¼¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
ÅÉ¤êÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Äù¤á¿§¥«¥é¡¼¤òÌÜ¤Î¥¥ï¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥é¡¼¤òÅÉ¤Ã¤ÆÄù¤á¿§¥«¥é¡¼¤È¤Î¶ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÉ¤êÊý¤À¤±¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢¥¨¥Æ¥å¥» ¥¢¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó (¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È) 08¤Ç¤¹¡£
¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦3¿§»È¤¤¤Ç¤Ç¤¤ëÅÉ¤êÊýMAP
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦3¿§Â·¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Äù¤á¿§¥«¥é¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¡¢¥é¥á¥«¥é¡¼¤Î3¿§¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
3¿§»È¤¦»þ¤Ï¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÄù¤á¿§¤òÌÜ¿¬Â¦¤Ë¤Î¤»¤Æ±ü¹Ô¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¥é¥á¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃæ±û¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸÷¤¬Åö¤¿¤ë²Õ½ê¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿»þ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬½Ð¤ëÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢¥¨¥Æ¥å¥» ¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó02¤Ç¤¹¡£
£ÎÞÂÞ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ÅÉ¤êÊýMAP
ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ë»þ¤Ë½Ü¤ÊÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊýMAP¤Ï¡¢¤Þ¤º¥·¥§¡¼¥É¥«¥é¡¼¤òÎÞÂÞ¥é¥¤¥ó¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¤Ý¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¤×¤Ã¤¯¤ê¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¶´¤ó¤Ç¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÈ¯¿§¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸å¤ÇÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥§¡¼¥É¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¤Ý¤¯¸«¤¨¡¢¼«Á³¤È±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥¨¥Æ¥å¥» ¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó02¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¥¶¥»¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ ¥Ú¥ó¥·¥ë 2.0¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤É¤¦ÅÉ¤ë¤«¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£