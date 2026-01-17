¡ÖÁ´¤¯¤Îº¾µ½¡×¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×¹â»Ô¼óÁê¤Î½°±¡Áª¸øÌó°Æ½ä¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¾¾Èøµ®»Ë¤¬ÄËÎõ»ØÅ¦
ÇÐÍ¥¾¾Èøµ®»Ë¡Ê65¡Ë¤¬17Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿ºÝ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¸øÌó°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾¾Èø¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬¡¢23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿ºÝ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ò»þ¸ÂÅª¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡ÖÁ´¤¯¤Îº¾µ½¡£¤è¤Û¤É²ò»¶¤ÎÂçµÁ¤¬Ìµ¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿Ëö¤Î¶òºö¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¨¡©¡¡ÌîÅÞ¤¬¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤Ê¤É¤ÇÌµÍý¡Ù¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¦¤¬¡¢¤Ê¤¼¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¤ÎÁíÁªµó¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡£ÁÔÂç¤Ê¥³¥ó¥È¡©Áªµó¸å¤Ë¾è¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö#Åý°ì¶µ²ñ±£¤·²ò»¶#¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüÄø¤ÏºÇÃ»¤Ç¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Áªµó¾ðÀª¤ÏÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£