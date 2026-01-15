À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ´²Ê»öÅµ¡ÖWikipedia¡×¤¬ÁÏÀß25¼þÇ¯¤ÇµÇ°´ë²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ 25¡×¼Â»Ü¤Ø
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ´²Ê»öÅµ¤Ç¤¢¤ëWikipedia(¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢)¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤ÇÁÏÀß25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¦¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤¬1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµÇ°´ë²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ 25¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î25²óÌÜ¤ÎÁÏÎ©½Ë¤¤ - ¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ
https://wikimediafoundation.org/ja/wikipedia-25/
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢2001Ç¯1·î15Æü¤ËÁÏÀß¼Ô¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¡¢2003Ç¯6·î°Ê¹ß¤ÏÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï2001Ç¯5·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿2002Ç¯9·î¤«¤é¼Â¼ÁÅª¤ÊÊÔ½¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÎÁíµ»ö¿ô¤ÏÌó150Ëüµ»ö¤Ç¡¢½ãµ»ö¿ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÀ¤³¦13°Ì¡¢ÁíÊÔ½¸¿ô¤Ï1²¯7000Ëü²ó°Ê¾å¡¢·î´Ö¥Ó¥å¡¼¿ô¤ÏÌó10²¯PV¤ËÃ£¤·¡¢·î´ÖÊÔ½¸¼Ô¿ô¤ÏÌó3Ëü¿Í¡¢³èÆ°Ãæ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÏÌó8000¿Í¤ËµÚ¤Ö¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ 25¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤äË½É÷±«¤ò20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êµÏ¿¤·Â³¤±¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£µï½»¼Ô¡¢À¤³¦Ãæ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯»þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ (COVID-19)¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿°å»Õ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë70ºÐ»Ê½ñ¤Ê¤É¡¢8Ì¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢25¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º»á¤¬¼«¤éºÇ½é¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿½Ö´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Èà¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ÁÏÀ®´ü¤Î»×¤¤½Ð¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¤·¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤Û¤Ü¥Ñ¥ó¥¯¤·¤«¤±¤¿»þ¤Ê¤É¡¢½ÅÂç¤ÊÀ¤³¦Åª½ÐÍè»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤òÃµµá¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÃÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¿¥³¡Ö¥Ñ¥¦¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Ê¤É¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤ÎÌ¤ÍèÁü¤¬ºÇ¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«È¯¸«¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î1·î16Æü¸áÁ°1»þ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÀßÎ©µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò´ð¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤¦¤£¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Ê£¿ô¤Î¸À¸ìÈÇ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»ë³ÐÅª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È:¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢25 ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£ - Meta-Wiki
https://meta.wikimedia.org/wiki/Event:Wikipedia_25_Virtual_Celebration/ja
¤½¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï¡ÖAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¤Íè¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤¬À®Ä¹¤È¿Ê²½¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿5¤Ä¤ÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI´ë¶È¤Î¹×¸¥¤ò³Î¼Â¤Ë
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î»ýÂ³À¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤¬¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥×¥é¥¤¥º(Wikimedia Enterprise)¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤¬³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËºÆÍøÍÑ¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÇ¤°Õ»²²Ã·¿¤Î¾¦ÍÑÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Google¤â¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥×¥é¥¤¥º¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Í´Ö¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëAIÀïÎ¬¤Î¼Â»Ü
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤ÎºÇ¿·AIÀïÎ¬¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢Èà¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÅê»ñ¤È³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ïµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òµ»½ÑÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µ»½Ñ´ðÈ×¤Î¶¯²½
2001Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇºÇ
¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¿·¤¿¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤·¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ß»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢iOS¤ª¤è¤ÓAndroid¸þ¤±¤Î¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢°¦¹¥²È¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤«¤éÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÎ¼±¤Î³Êº¹¤ò²ò¾Ã
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢¸À¸ìËÝÌõ¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤è¤êÀ¤³¦¤òÂåÊÛ¤«¤ÄÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¡¦¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢(Abstract ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢)¤Ï¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¸À¸ì¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö100&Change¡×½õÀ®¶â¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È5ÁÈ¤Î°ì¤Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼¡À¤Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤äÊÔ½¸¼Ô¤Î»²²ÃÂ¥¿Ê
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÃ»ÊÔ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥ê¡¼¥Á¡¢À¤³¦Åª¤ÊÆ°¸þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë³×¿·Åª¤ÊÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¡¼¥ë¥º»á¤Ï¡Ö2001Ç¯¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ø¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤ÈÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï»ä¤ò´Þ¤á¡¢Ã¯¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ïº£Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÃÎ¼±´ðÈ×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÁ´À¹´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë²áµî 25 Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Íê¤È¶¨Æ¯¤ÎÀº¿À¤Ç¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
by ZMcCune (WMF)
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥¢¥Ê¡¦¥¤¥¹¥«¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤Î°ì¤Ä¡¢¤½¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²ÝÂê¤äÊÑ³×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÇØ¸å¤Ç»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ä¡ØÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Í³¤«¤Ä¿®Íê¤Ç¤¤ëÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£·î´Ö¿ô½½²¯²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÌµÎÁ¤«¤Ä¸¡¾ÚºÑ¤ß¤ÎÃÎ¼±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÁÈ¿¥¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤äÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄÀ½ÉÊ¡¦µ»½ÑÉôÌçºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥»¥ì¥Ê¡¦¥Ç¥Ã¥±¥ë¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Ï¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎ¼±¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¡¢AI¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÎÎÏÅº¤¨¤Ë¤è¤ëÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÆÉ¼Ô¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÊÔ½¸¼Ô¡¢´óÉÕ¼Ô¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ïº£¸å25Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÃÎ¼±¤È¶¨Æ¯¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£