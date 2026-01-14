国民的アイドルとして今なお第一線で活躍する松田聖子さん（63）が、自身の「芸名」の商標登録を進めている。週刊文春によれば、申請は一度“拒絶”された後、松田さん側が意見書を提出し、現在、審査待ちの状況という。

特許庁のサイトからは確かに当該の出願を確認できる。2025年2月27日に本名を出願人として、標準文字商標として「松田聖子」（呼称：マツダセイコ、マツダセーコ）の名前を出願。

そのカバー領域（指定商品、指定役務）は「家庭用テレビゲーム機用プログラム」「印刷物」「写真」「書籍及び雑誌」「洋服」「下着」「コート」「着物」「髪飾り及びその他の頭飾品」「ファンクラブの企画・運営・管理及びこれらに関する情報の提供」「オンラインによる電子出版物の提供」など幅広く、芸能界に君臨する「松田聖子」ブランドを網羅している。

「松田聖子」を拒絶した理由

2026年にデビュー46周年を迎える「松田聖子」さん。その名は、老若男女に知れ渡っている。当然、出願はすんなり受け入れられると思われたが、特許庁から聖子さんに届いたのは「拒絶通知書」。出願から8か月後の2025年10月21日のことだった。

挙げられた理由は4つ。その中で目を引いたのは「出願人と女性歌手の『松田聖子』が同一人であると断定することができなかった」というもの。「ただし」として、補足された文言には「出願人が、女性歌手の『松田聖子』である旨の宣誓書等の提出があった場合には、この拒絶の理由は解消します」と記されている。

出願を認めるためには、出願人が「松田聖子」本人であることを証明する必要があるということだ。

意見書を提出し、“再審査”へ

そこで松田さん側は同年11月、手続補正書とあわせ、意見書を提出。その中で「本件出願人は、『松田聖子』の芸名で歌、映画、テレビドラマ、CMなどあらゆるジャンルで芸能活動を行っている、著名な日本の女性歌手・女優本人であります。そこで、本件出願人は、著名な日本の女性歌手の『松田聖子』である旨の宣誓書を提出しました」としている。

この補正書に不備がなく、“再審査”をクリアすれば、登録査定、登録料（3万2900円×区分数）納付を経て、晴れて「松田聖子」の商標権が認められることになる。

この先、松田さんの出願が認められる可能性が濃厚といえる。なぜなら、2024年（令和6年）4月1日から改正商標法が施行され、登録要件が大幅に緩和されたからだ。

これまでは同姓同名「全員」の承諾が必要だった

改正前の商標法（第4条第1項第8号）では、商標の中に「他人の氏名」が含まれている場合、同姓同名の他人「全員」の承諾を得なければ登録はできなかった。

出願した商標や本人がどれほど有名でも、あるいは同姓同名の他人が全く無名であっても、そのうちの一人でも承諾が得られなければ一律に拒絶された。

たとえば「松田聖子」のように、一般にも存在する可能性がある氏名の場合、日本中にいる同姓同名の人をすべて探し出し、承諾を得ることは事実上不可能。これが著名人の名を商標登録するうえでの「壁」になっていた。

この厳格すぎるこのルールに対し、当然、反発はあった。創業者やデザイナーの氏名をブランド名として使うことが多いファッション業界などからは長年、改善を求める声が上がっていた。

法改正後に緩和された条件と審査の流れ

こうした状況を受け、改正商標法が施行されることになった。改正後の主な登録条件は以下の通り。



1. 一定の知名度の要件：承諾が必要な「他人」は、その商品・サービスの分野において需要者の間に広く知られている（有名である）場合に限定



2. 相当の関連性： 出願人とその氏名の間に、自己の氏名である、あるいは創業者の氏名であるといった「相当の関連性」があること



3. 不正目的の排除：他人への嫌がらせや、商標を買い取らせる目的などの「不正の目的」がないこと

上記の通り、「松田聖子」さん本人の出願であることが証明されれば、改正商標法下では条件をクリアすることになり、書類上の不備さえなければ、商標権はほぼ確実に認められるだろう。

商標法改正で「壁」が緩和された（出典：特許庁ウェブサイト）

なお、3の「不正目的」については過去に、タレント名ではないものの、阪神球団と無関係の第三者が「阪神優勝」を商標登録し、その権利を使って割高なロイヤリティを得るなどした事例がある。

ちなみに、この“不正利用”はその後、トラブルの発生などにより、結果的にその商標権は無効・取り消しになっている。

こうした著名人の価値を脱法的に利用し、利益を得る不正利用を阻止する意味でも、今回の松田さんの商標権取得には重要な意味があり、芸能活動における今後のさらなる活躍にも大きな弾みとなるだろう。

24年には中央大学法学部通信教育課程を卒業し、法律知識にも明るくなっている松田さん。リーガルマインドを身に着けた国民的スターは、この先、不用意にトラブルを寄せ付けることなく、ますます輝きを増しながら、円熟期を躍動する。