2月14日。１年のなかでも指折り数えるほどのイベントが迫ってきています。そう、バレンタインデーです！ 世の女性方はチョコレート選び・探し・作りに、勤しんでいる頃ではないでしょうか。

そんな方は必見！ これを読めば、最新のチョコレートの動向を知って、最適なシチュエーションで最適なチョコを渡せるはず。その相手は、気になる異性はもちろん、親しい友人や自分自身も！ 2026年のチョコレート市場の動向、ロッテグループの新商品を編集部実食レポ付きでご紹介します。

PIXTA

まずは最新のチョコレート市場の動向をお伝えしましょう。

「ロッテ」によると、チョコの渡し方はおもに3種類。本命チョコ・自分チョコ・友チョコです。それぞれおいしさはもちろんのこと、本命や自分には、バレンタインデーだけの特別感や高級感・味のバリエーションを気にする一方、友達にはパッケージの楽しさや価格の手頃さも重視するそう。いろんな楽しみ方が浸透していますね。

そして、近年はバレンタインデーを楽しむ期間が伸びています。バレンタインデーの文化の変化により、1月からでも楽しむ人が増えています。

さらに、2026年は2月11日の建国記念日が水曜日、2月14日が土曜日という日回り！ その結果、飛び石での休日になることによって、例年以上に多くの人が、家庭内や身近なところでバレンタインの買い物や手作りチョコを楽しむそうです。結果、2月11日と13・14日という2つの波でバレンタインデーを楽しめます。

楽しみ方が多様化していること。また、2026年は家族チョコや本命チョコが、日まわりの関係で後押しされること。これらの流れが、今年のバレンタインデーの動向となるでしょう。

こちらを踏まえ、以下のようなチョコレートをあげるのはいかがでしょうか？ 編集部員・川嶋が実際に実食しつつ、もらえると嬉しいシチュエーションを世の男性を代表してお伝えいたします。

まずご紹介するのが「PREMIUM Ghana（プレミアム ガーナ）」。かの有名な「Ghana（ガーナ）」シリーズを、専門店クオリティに仕上げたサブブランドです。物価高・プチぜいたくニーズが上昇している今、このような「身近に買える専門的クオリティの一粒」が求められているそう。

2025年も好評だった「ピエール・エルメ」とのコラボを、2026年も発売！ 今年は、昨年のバニラ風味をさらにブラッシュアップした「幻の青いガーナ」と、SNSでも反響の大きかった「Infiniment Vanille（アンフィニマン ヴァニーユ）」、そしてイチゴ味「Infiniment Fraise（フレーズ）」、同じくピスタチオ味「Infiniment Pistache（ピスターシュ）」の3種です。「Infiniment」は、「ひとつの素材」を核にした作品を意味します。

装飾までかわいい

「Infiniment Vanille」は、ひと口噛むだけでバニラの生チョコレートが染みわたります！ 外の甘めのミルクチョコレートと、中のさらに甘いバニラ風味がマリアージュし、楽しい味わいに。高級感がありつつも、どこか安心する味です。

「Infiniment Fraise」は、イチゴの風味がとてもみずみずしく、ジューシーな味わい。とろ〜りとしたソースがこのひと粒の中に詰まっています！

PIXTA

編集部員妄想シチュエーション

定番のガーナシリーズと思いきや、「プレミアム」ガーナのがポイント。日頃の感謝を伝える仕事の同期や、気の合う友人に渡すとよいかも。その場で食べて、そのクリーミーさを共有すると会話のきっかけに！？ もしくは日頃の仕事・学業に疲れたあなた自身に。ぜひ試してみて。

続いてご紹介するのが、国産素材を生かしたブランド「奏-KANADE-（かなで）」。サロン・デュ・ショコラ パリにて2019年に「世界の優秀なショコラティエ100」を受賞したトップショコラティエ 大石茂之（おおいししげゆき）氏監修のブランドです。

今回は、2024年12月にユネスコ無形文化遺産に「伝統的酒造り」としても登録され、大石氏も偏愛してやまないとうたう、日本酒を生かした「日本のお酒を使ったチョコレート」が誕生しました。

日本酒とのペアリング

筆で描かれた特徴的な装飾や、美しい球状の形が食べる前からワクワクします。甘いのにくどくなく、食べやすい一品。日本酒と一緒にペアリングすれば、スーッとリラックスしていただけますよ。

特にホワイトチョコレートは、山形県の「出羽桜酒造 純米大吟醸酒 一路」を使用していて、 パキッという食感や、フローラルな香りが楽しめました。

PIXTA

編集部員妄想シチュエーション

大人向けなチョコなので、華の金曜日の夜にそっと夜の街を散歩しながら、または家でゆっくりと過ごしながらさりげなく渡してみては？ 翌日のバレンタインデーが、きっとエレガンスなひとときに。お酒好きなあなたに、乾杯。

カカオ香る！ こだわりのdari K「shizuku」【編集部実食】

続いて、「dari K（ダリ ケー）」の商品をご紹介。「dari K」は、2011年に京都で創業した、フルーティーなインドネシア産カカオを主役にしたチョコレート商品を展開するチョコレート専門店。カカオを適正価格で取引し、持続的な取り組みを目指すサステナブルな活動もしています。

「dari」とは英語の「from」、「K」とはカカオ産地の拠点のスラウェシ島の形や、京都のイニシャルからそれぞれ由来。カカオの「発酵」に力を入れていて、フルーツと一緒に発酵することで、自然なフルーツの風味が感じられる面白いチョコとなっています。

今回はバレンタイン商品「カカオが香るチョコレート・トリュフ-shizuku-」のクラシック・ライム・みかんの3種の発酵されたチョコをいただきました。

中までぎっしり

まずはなんといってもぎっしりとした食べごたえ！ 少しビターで、フルーティーな酸味と苦みの残る後味が余韻を残します。私のおすすめはライム発酵！ やわらかなチョコをひと口噛めば、チョコとしては珍しいすっきりとした味わい。さわやかな風味が後まで残り、おいしくいただけました。発酵のおかげか、香りも楽しめましたよ。

PIXTA

編集部員妄想シチュエーション

こだわりが強く、素材のよさを遺憾なく発揮した一品。そんなチョコだからこそ、すでにいろんなチョコを渡してしまったり、いつも同じチョコを選んだりしてしまうあなたにぴったり。本名でも友チョコでも、気心知れた信頼できる相手に、落ち着く環境で渡してみて。渡した側も渡された側も、きっとチョコも溶けるような温かな気持ちになるでしょう。

こちらは、「銀座コージーコーナー」の「銀座のレンガ」。1998年に誕生し、銀座ブランドの上質な雰囲気を重視する生チョコレートです。繊細な口溶け・選び抜かれた素材の絶妙なマリアージュが楽しめます。

今回実食したのは、「ミルク」・「ビター」・「あまおう苺」・「宇治抹茶」の4種。どれも生チョコ食感・やさしい味わいが特徴で、マイルドに楽しめます。柔らかさがちょうどよく、チョコの食感が口の中いっぱいに広がります。

「ビター」はお酒を少し感じ、「あまおう苺」はほんのり甘く、「宇治抹茶」は抹茶味となめらかな食感のチョコがうまく合わさっていました。ちょっとしたぜいたくとして楽しめますよ。

PIXTA

編集部員妄想シチュエーション

ひとつひとつが小さく、シェアして楽しめるのもポイント。家族で楽しむ一品にしたり、あなた自身の毎日のご褒美にしてみたりと楽しみ方はさまざまです。気になる相手と同じ味を味わうのも楽しい瞬間になります。会話のきっかけに、ぜひ。

最後ご紹介するのが、同じく「銀座コージーコーナー」の「ケーキになったチョコパイ（4号）」。2024年に40周年を迎えたロッテの「チョコパイ」を記念した、コラボレーション企画で誕生した一品。2026年は、新たな魅力を加えられています。しっとり・なめらか・つややかなチョコパイを目指し、スポンジ・クリーム・チョコレートを洋菓子店らしくちょっとリッチな素材にしているそう。

バニラ風味を利かせた生クリーム入りホイップクリームとカカオ風味豊かなチョコムース、スポンジのソフトケーキと、つややかにコーティング。フレッシュなイチゴ・ブルーベリーも華やかさとフレッシュ感もアップ！

いかがでしょうか？ 少しでもバレンタインに悩む方の参考になれば幸いです。みんなで幸せな思い出を作りましょう。素敵なバレンタインデーを。



Text：川嶋洸生

Photo：川嶋洸生、PIXTA

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。