¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÃÓÃ¼°É»ü¡¡Âç²ñºÇÂ¿Æ°°÷¤Ë´¶¼Õ¡ÖÌÀÆü°Ê¹ßÀäÂÐ¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè£²£±ÂåÌÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¡¦ÃÓÃ¼°É»ü¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë·è¾¡Àï¤ò½ª¤¨¤¿Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Áª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿ÃÓÃ¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢·è¾¡Àï¤Î¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ°²óÂç²ñ·è¾¡¤Î£µËü£¸£³£´£·¿Í¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÂæ¤Î£¶Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢£¶Ëü£°£±£´£²¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¡ÄÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÇÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îµ±¤¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¤À¤±¤Ë°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¸¢´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀÆü°Ê¹ßÀäÂÐ¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£Æü¤Þ¤Ç¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤Î¤¿¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÃ¼¤ÎàÀèÇÚá¤Ë¤¢¤¿¤ëÎòÂå¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏËÙËÌ¿¿´õ¡ÊÂè£¸£´²ó¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·³À·ë°á¡Ê£¸£µ²ó¡Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê£¸£¹²ó¡Ë¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡Ê£¹£°²ó¡Ë¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ê£¹£³²ó¡Ë¡¢±ÊÌî²ê°ê¡Ê£¹£´²ó¡Ë¡¢¿¹¼·ºÚ¡Ê£¹£¸²ó¡Ë¤Ê¤É¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¹¥¿¡¼¤¬¤º¤é¤ê¡£ÃÓÃ¼¤â¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø¶î¤±¾å¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£