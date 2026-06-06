ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、グローバルキャラクターブランドLINE FRIENDS発の人気キャラクター「ZO&FRIENDS」とのコレクションが登場♡“不器用だからこそ完璧な仲間たち”をテーマに、多くのファンから愛されるキャラクターたちの日常をデザインに落とし込みました。優しさあふれる世界観とアート性の高いグラフィックが魅力の新作UTは、2026年6月下旬より