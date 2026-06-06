初夏から夏にかけて旬を迎えるマンゴー。その濃厚な甘みと華やかな香りを存分に楽しめる商品が、紀ノ国屋に続々登場しています♡2026年6月発売の新商品「トロピカルマンゴーパイ」をはじめ、人気のマンゴープリンやシュークリーム、ドリンクまでラインナップは豊富。ティータイムのお供や自分へのご褒美、手土産にもぴったりなマンゴー商品をご紹介します♪ マンゴーの魅