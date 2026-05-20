中韓ビザ免除政策を背景に、韓国では「金曜の午後、仕事を終えて上海に飛ぶ」ブームが起きていますが、韓国人観光客にとって、このブームに新たな「必須」の内容が加わりました。それはトウガラシとお肉の炒め物を食べに行くことです。この新たなトレンドを引き起こしたのは韓国の有名な若手俳優・歌手パク・ボゴムです。4月14日夕方、上海静安寺晶品ショッピングセンター5階の湘菜館（中国の湖南省料理、辛さが特徴）の入り口で、