¹âÃÎ»Ô¤ÇÀ®¿Í¼°¡¡20ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤ÁÊúÉé¸ì¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
1·î12Æü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢1·î11Æü¤Ë20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤äÌ´¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¸©Ì±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20ºÐ¤ò½Ë¤¦½ËÅµ¡£2026Ç¯¤Ï2145¿Í¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¤ä¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ±¿§¤ò¤·¤¿¼ã¼Ô¤â¡£
¢£¼ã¼Ô
¡Ö2～3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¥¢¥Ë¥á1ËÜ¤Ë½Ð¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á1ËÜ¤Ë¤Ï½Ð¤ë¡ª¡×
¢£¼ã¼Ô¤¿¤Á
¡Ö¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Æ¸©Æâ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¸©³°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀÜµÒ¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊý¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤ËÀ®¿ÍÇ¯Îð¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½ËÅµ¡×¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2926¿Í¡£¹âÃÎ»Ô°Ê³°¤«¤é¤Î333¿Í¤ò´Þ¤à2145¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï茺ÅÄÃÎ»ö¤¬¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½À®°÷¤Î°ì°÷¡£¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¹âÃÎ»ÔPRÂç»È¤ò°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿GRe4N BOYZ¤¬À©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÃÎ»Ô¤ÎPR¥½¥ó¥°¡ÖÄ¬Áû¤Î»í¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯4·î2Æü¤«¤é2006Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é20Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤Ð4·î¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡Ö»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥°¡×¤¬³«Ëë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¤Ç»ÍËü½½»Ô¤ä¿ÎÍäÀîÄ®¡¢¹áÆî»Ô¤Ê¤É7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤äÌ´¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô¤¿¤Á
¡Ö²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ì¼¤Ë¶»Ä¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÆÉã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÁé¤»¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤ì¤À¤±Áé¤»¤ë¡©¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¥¥í¡ª¡×
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÎ¦¾å¤ÎÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¯²½Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹±ÀÐË¾Çµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¹±ÀÐ¤µ¤ó
¡Öº£Ç¯¤Ï9·î¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÁª¹Í´ð½à¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤È¤·¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯¤ËÊÝ°é»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡£
¢£½÷À
¡Ö¼Â½¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹âÃÎ¸©¤Î¾Íè¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤ò¸«¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹âÃÎ¸©Æâ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡ÊÍýÁÛ¤ÎÊÝ°é»ÎÁü¤Ï¡Ë¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤¿ÊÝ°é»Î¡×
°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ï¸©³°¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô
¡ÖÅìµþ¤Ç¿§¤ó¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤«¤òÍý²ò¤·¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò²Ä°¦¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃËÀ
¡Ö¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÀèÇÚ¤È¤«¤Ë¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¥¥Ó¥¥Ó»Å»ö³Ð¤¨¤Æ»Å»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î³¤¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¾¿¦¤Ç¹âÃÎ¤òÎ¥¤ì¡¢¹Åç¤ÇÆ¯¤¯¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¡£
¢£ÃËÀ
¡ÖÅ¾¿¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤ÇÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤È¤·1Ç¯¤Ï²¿»ö¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ©Àï¤ÎÄ©¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ØÀ¸
¡Öº£Ç¯ÅÙ3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ç¸î¤Î¹ñ»îÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ñ»î¤Ë¼õ¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤È¤·¾®³Ø¹»¶µ°÷¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ4¿Í¡¢¼Â¤Ï―
¼°Åµ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç±éÁÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉRIP DISHONOR¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï―
¢£RIP DISHONOR
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö2025Ç¯½é¤á¤Æ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à½Ð¤·¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥Ä¥¢ー²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤ÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¤Î¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇä¤ì¤Æ¹âÃÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¾¡¢¤ªー¡ª¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ªÊì¤µ¤ó
¡Ö¤³¤È¤·¤Ï»Å»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ËËèÆü´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤¬¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Êì
¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¢£Ì¼
¡Ö20Ç¯´Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢£Êì
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÌç½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿Æó½½ºÐ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¾Íè¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿1Êâ¤º¤Ä¡¢Âç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£