中日・井上一樹監督（５４）が１２日、名古屋市内で前監督の立浪和義氏（５６）とトークショーを行い、２６年の戦いについて「手応えはある」と言い切った。若手の成長など戦力的な要素に加え、新設のホームランウイングもプラスに計算。「怖い打線になってくれると思う。劇的に変わるかも」と前向きに捉えた。

根拠のある自信だ。左中間と右中間が６メートル短縮され、フェンスは１・２メートル低くなる新本拠地。２５年に改修されていた場合のデータを分析担当に調べさせたという。本塁打は３０〜３５本の増加が見込まれ「１５本、よくて２０本だと思った」と驚きの結果。リーグ５位だった８３発は１位・ＤｅＮＡの１１０発に匹敵する可能性もあり、同６位の４０３得点も「５０〜８０（点）は変わる」と見据えた。逆に被弾の増加は２０本少々。「イーブンではない」と効果を期待した。

立浪氏は別の視点でも歓迎。広いバンテリンＤに慣れた中日は伝統的に狭い敵地が苦手だと指摘した。３勝７敗の東京Ｄ、４勝８敗の横浜も「ホームと同じなら勝てるのでは」と改善を予言。両氏とも好機での決定打不足が弱点だと認めたが、一発で流れを変える戦いも楽しみだ。（安藤 理）