日本各地にはそれぞれの街や地域の方々がこよなく愛し、磨き上げられてきた絶品グルメが必ず１つや２つ存在する。

しかしその絶品グルメは、ほとんどの場合地元の人にとっては「常識」や「当たり前」のため、その街や地域以外の人にはなかなか知られることがないのが、現状である。

例えば、愛知県・安城市にある「北京本店の北京飯」や広島県・広島市にある「陽気のラーメン」、石川県・金沢市にある「グリルオーツカのハントンライス」、新潟県・新潟市にある「みかづきのイタリアン」、大阪府・大阪市にある「かどやの豚足」、長野県・上田市にある「日昌亭の焼きそば」北海道・札幌市にある「だるまのジンギスカン」などなど、さまざまな美味しいグルメがキラボシのごとく日本各地に輝きを放って存在している。

そんな美味しいグルメの中から、今回は愛知県名古屋市の市民であれば誰もが絶対に知っていると言われるほど有名な名古屋が誇る絶品街中華のお店をご紹介したい。

お店の名前は「ピカイチ」だ。

・1965年（昭和40年）創業の老舗中華料理店、それが「ピカイチ」

こちらのお店、1965年（昭和40年）創業の老舗中華料理店。

1965年（昭和40年）と言えば、初の国産旅客機YS-11が就航し、海外団体旅行用の「ジャルパック」が発売開始された年。

プロ野球においては、現在まで続くドラフト制度の始まりである第1回ドラフト会議が開かれ、大学生が史上初めて100万人を突破するなど、その後の日本の発展を予期させるような様々な出来事があった年なのだ。

そんな日本ののちの爆発的な発展を予感させるような出来事とともに産まれた「ピカイチ」は、愛知県名古屋民に愛される中華料理店として、今なお多くの人々に美味しいメニューを提供し続けているのだ。





また、こちらのお店、中日ドラゴンズファンなら誰もが知るお店であり、店内には多くの中日ドラゴンズのグッズが存在している。



・ピカイチにしかない絶品メニューを味わう

こちらのお店には様々なメニューが存在するのだが、多くのメニューがピカイチにしか存在しないと思われるメニューばかり。



もちろんどれもが美味しいので、好みのメニューをその時の気分でオーダーすれば良いのだ。

例えば、創業以来の煮込み手羽先は、少しピリッとした辛味が絶妙に効いた味わいで、お酒によく合う。





もちろん、王道の餃子や唐揚げは、いうまでもなく非常に美味である。



さらに、レバーの唐揚げには、特製の中華ダレがかかっており、これまた、ビールが進む逸品となっている。





もし名古屋を訪れるのであれば、ピカイチにしかない、ピカイチなメニューを味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには、多くの名古屋人と中日ドラゴンズファンがこよなく愛する、ピカイチだけの味わいがあるに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 ピカイチ

住所 愛知県名古屋市千種区今池1-14-5

営業時間

月・火・水・木・金 18:00 から 00:00

土・祝日 17:30 から 00:00

定休日 日曜日

