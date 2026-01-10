【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月5日〜1月11日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分を抑えることが多いです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
色々なことや様々な人に合わせていく形をとっていきます。自分の好みや考えをあまり出さないようにするでしょう。仕事や公の場では周りの人達のルールに口出ししないようにします。どういう風潮なのか理解してあげるようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の理想とは違う行動をとっていきます。相手が楽しくなるような過ごし方をしていくでしょう。一途なのは良いことですが、それを相手にぶつけないようにしましょう。シングルの方は、自己流を貫く人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が全体的に手抜きの行動をとっていきます。
｜時期｜
1月12日 争いをやめる ／ 1月18日 嫉妬に狂ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
公園
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞