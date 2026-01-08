日本航空（JAL）は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で駐機中の機体（エアバスA350-1000型機、機体記号：JA10WJ）が損傷した影響で、2月末にかけて欠航や機材変更が発生する。

12月14日午前0時40分ごろ、整備作業のため所定の場所に駐機していたJAL機に対し、牽引作業中の他社機の右主翼が接触し、左側のコックピット窓やその他の箇所に損傷を受けたという。Radarboxによると、同機は12月3日の東京/羽田発ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ行きJL4便として運航し、その後はジョン・F・ケネディ国際空港に駐機している。

3月1日以降の影響便は、改めて発表する。

■欠航便

JL006 東京/羽田（11：05）〜ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（09：50）／2月1日

JL005 ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（12：40）〜東京/羽田（17：15+1）／2月1日

JL010 東京/羽田（10：50）〜シカゴ（07：35）／2月13日・16日・19日・22日

JL009 シカゴ（17：40）〜東京/羽田（22：00）／2月14日・17日・20日・23日

JL056 東京/成田（17：00）〜シカゴ（13：40）／2月14日・17日・20日・23日

JL055 シカゴ（10：20）〜東京/成田（14：40+1）／2月13日・16日・19日・22日

JL025 東京/羽田（17：00）〜北京/首都（20：15）／2月10日〜12日

JL020 北京/首都（08：30）〜東京/羽田（12：55）／2月11日〜13日

JL095 東京/羽田（19：30）〜ソウル/金浦（22：05）／2月23日〜25日

JL090 ソウル/金浦（08：00）〜東京/羽田（10：05）／2月24日〜26日